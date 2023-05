’I Volti di Maria’, via alla mostra

È stata inaugurata ieri pomeriggio al Museo diocesano ‘I Volti di Maria’, la mostra d’arte collettiva promossa dagli artisti del gruppo Arte in Movimento, sezione artistica dell’associazione culturale Il Portico. Sono 47 le opere, tra pittura, scultura e disegno, che compongono l’esposizione cui partecipano 16 gli artisti presenti: di questi tre (Sergio Bigarelli, Romano Pelloni, Rosanna Zelocchi) non sono più in vita, ma hanno fatto parte di Arte in Movimento. La mostra sarà visitabile fino a luglio.