I Vos di Sassuolo per i terremotati di Turchia e Siria

I volontari per la sicurezza di Sassuolo per la Turchia. Sono 181 i colli, contenenti beni di prima necessità, inviati in Turchia e Siria da parte dei Vos sassolesi. Nei pacchi, composti dai Vos grazie a donazioni di privati, sono contenuti medicinali, materiale sanitario di vario genere, abbigliamento nuovo ed usato, che verranno consegnati direttamente alle persone vittime del tremendo terremoto che ha devastato intere città turche e siriane, causando innumerevoli vittime. "Come sempre – sottolinea il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – i Vos dimostrano il loro valore, le loro capacità e, soprattutto, il loro grande cuore".