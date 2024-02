Iacconi ucciso e nascosto. Segni di strangolamento. Latitante il giovane indagato

Sarebbe stato strangolato Giovanni Iacconi, il 54enne di Fiorano trovato senza vita nella sua abitazione di via Giardini Nord, a Pavullo, in località Acquabuona lo scorso 20 gennaio. A confermare l’ipotesi dell’omicidio i primi esiti dall’esame autoptico, effettuato ieri in medicina legale a Modena. Parrebbe confermata la morte violenta, che potrebbe essere avvenuta per strangolamento o comunque per ‘strozzamento’ e quindi per asfissia. Unico indagato per l’omicidio, un brasiliano 27enne senza fissa dimora sul territorio italiano e che da tempo frequentava la vittima. Lo straniero – da quanto è emerso – conviveva con la vittima a Fiorano da circa due anni e nei giorni in cui Iacconi è stato ucciso era stato visto insieme alla vittima nell’abitazione di famiglia a Pavullo, dove il 54enne era solito recarsi nei fine settimana o durante le festività, come quelle natalizie. Al momento, però, il brasiliano è irreperibile sul territorio nazionale: pare sia stato ‘intercettato’ giorni dopo il delitto all’aeroporto di Fiumicino, dove sarebbe poi salito su un volo diretto in Brasile. Il giovane è stato iscritto sul registro degli indagati con le ipotesi di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di carte di credito. Infatti gli accertamenti, scattati subito dopo il ritrovamento del cadavere della vittima hanno messo in luce come sul conto corrente di Iacconi siano stati effettuati diversi prelievi di denaro; almeno prima della denuncia di scomparsa della vittima da parte del fratello, lo scorso otto gennaio. Nei confronti del brasiliano il Gip ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che ovviamente non è stato possibile eseguire. Per questo è stato successivamente emesso il decreto di latitanza, in cui si prevede che le ricerche vengano estese a livello internazionale, con la collaborazione tra i vari Paesi. Del fascicolo è titolare il pm, dottoressa Giulia Stiniani che ha formulato un quesito ampio. Entro qualche giorno la salma sarà restituita ai parenti. "Stamattina – ieri, ndr - è stato dato incarico ai consulenti ma non ho avuto contatti con l’attuale indagato – afferma il legale d’ufficio dell’indagato, avvocato Simone Agnoletto – la procura sta facendo gli accertamenti necessari. Le imputazioni provvisorie sono omicidio aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e occultamento di cadavere ma anche su questo sono in corso indagini. Non essendo in contatto con l’assistito al momento mi è impossibile effettuare indagini difensive". "Pare confermata, a seguito dei primi accertamenti autoptici, l’ipotesi per cui procede la procura, quindi quella dell’omicidio – sottolinea poi il legale che assiste la famiglia, avvocato Mauro Molesini".