Modena, Ibis Eremita salvato dalla neve in Appennino

Salvato un esemplare femmina di Ibis Eremita a Zocca

Modena, 2 marzo 2023 – Una grande emozione per i carabinieri forestali di Zocca, nell’Appennino modenese, che hanno recuperato dal freddo e dalla neve un raro esemplare di Ibis Eremita. Questo esemplare femmina, denominato Eduardo, appartiene a una delle specie più a rischio in tutto il mondo.

Il raro esemplare femmina era immobile da giorni nel freddo dell'Appennino modenese; ma grazie all'avvistamento di un cittadino, l'Associazione Waldrappteam è riuscita a recuperarlo grazie a dei trasmettitori installati sull'animale e, ovviamente, grazie all'operazione di salvataggio dei Forestali

L’Ibis, o Geronticus eremita, uccello di straordinaria bellezza risultava immobile da giorni ed è stato possibile salvarlo anche grazie all'aiuto di un cittadino che, vedendo l'animale in difficoltà, ha segnalato la sua presenza. L'associazione Waldrappteam, partner del progetto a tema dell'Unione Europea "Life", ne ha poi dato subito segnalazione alle autorità.

Tutto è stato possibile grazie ai trasmettitori a energia solare installati sull'animale, che hanno informato i Forestali dell'anomala "non attività" del diretto interessato. L'Ibis Eremita è ora nelle mani del centro "il Pettirosso" di Modena, che provvederà agli accertamenti clinici e al suo recupero definitivo per poterlo poi reintrodurre nuovamente in natura.