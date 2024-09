’Idea’, weekend dedicato al pensiero. A Formigine Carofiglio e Ranucci

C’è la letteratura contemporanea, ma ovviamente non c’è solo quella, al centro di ‘Idea, la festa del pensiero’, la rassegna culturale e letteraria in programma a Formigine nel corso del weekend e ricompresa nel variegato programma del ‘Settembre Formiginese’, che andrà in scena sabato e domenica al parco del Castello.

L’appuntamento, organizzato dall’ufficio cultura del Comune di Formigine, in collaborazione con Mismaonda e il sostegno della Fondazione di Modena, vede infatti nomi di primissimo piano tra gli ospiti. A partire da Chiara Valerio, che sabato alle 17 presenta il suo ultimo romanzo, pubblicato da Sellerio e candidato al premio Strega ‘Chi dice e chi tace’, per proseguire (alle 18,30) con il gradito ritorno nel giardino del Castello di Gianrico Carofiglio, già inventore del legal-thriller all’italiana con l’avvocato Guerrieri ed autore del libro più venduto del 2024 (‘L’orizzonte della notte’, Einaudi) oltre che reduce dal successo del fortunato programma televisivo ‘Dilemmi’ che ne ha consolidato il ruolo di primo piano nell’ambito del panorama culturale italiano e non solo.

Domenica, invece, la ‘festa del pensiero’ cambia registro, ma non rinuncia a suggerire spunti di riflessione: prima, alle 17, con Dario Vergassola, comico, scrittore e conduttore televisivo che presenta la sua guida ironico-sentimentale dedicata alla sua ‘Liguria, terra di mugugni e di bellezza’, edita da Mondadori, e poi con il giornalista Sigfrido Ranucci, che alle 18,30 chiude la due giorni formiginese parlando del suo ultimo libro ‘La scelta’, edito da Bompiani.

Tutte le iniziative legate ad ’Idea, la festa del pensiero’ sono a ingresso gratuito, in caso di maltempo, gli incontri si terranno presso l’Auditorium Spira mirabilis di via Pagani 25.