"Ideazione del Pug, ignorati i cittadini"

"Molto complicata e faticosa". La definisce così, il partito democratico, la ‘gestazione’ del Piano Urbanistico Generale di Sassuolo. Si parla dello strumento di pianificazione e governo del territorio comunale, quello che, aggiunge il pd, governerà lo sviluppo della città per molti anni, deciderà cosa, come e quanto si potrà costruire, recuperare, riutilizzare in modo diverso. La discussione del PUG è in corso, e se "scelte così importanti non possono prescindere da un’ampia condivisione, a tutti è noto – evidenzia il partito democratico - come si invece sia volutamente deciso di ignorare il coinvolgimento dei cittadini in queste scelte". Ancora più grave, ad avviso del maggior partito di opposizione, "la mancata condivisione del piano con gli uffici del Comune, che si evince dalle 130 osservazioni che sono state presentate e che fa pensare che questo PUG sia stato elaborato nel chiuso di poche stanze senza essere condiviso nella sua progettazione con i tecnici comunali che conoscono il territorio e svolgono le pratiche quotidiane". Risultato? "Commissioni convocate nel giro di pochi giorni e poi rinviate perché il materiale per la discussione non è ancora pronto: una situazione mai verificata, di caos che vorrebbe portare ad un’approvazione frettolosa di uno dei più importanti strumenti di governo del territorio, che è un documento completamente rimaneggiato dalle numerose osservazioni e rischia di incontrare molta difficoltà nell’applicazione. Ci si chiede – conclude il pd - quale sia il motivo di questa fretta".