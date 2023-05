Idee a confronto allo Storchi Sostenibilità sotto la lente con gli esperti del TedX

Torna il confronto tra esperti più famoso del mondo. Sabato 13 maggio al Teatro Storchi appuntamento con la sesta edizione del TedxModena: in programma 13 speech incentrati sul tema ’Sustain-Ability’. Si rinnova ancora una volta la collaborazione con Unimore e Muner. Quest’anno ci si soffermerà sulle sfide, ma anche sulle opportunità, legate all’"essere sostenibili". I relatori accompagneranno il pubblico in un viaggio sull’impatto che le scelte sostenibili possono avere, per fare riflettere sull’importanza di questo tema e sull’urgenza della sua natura. L’evento sarà inaugurato da Ologramma, un progetto di inclusione basato sulla musicoterapia musico centrata diretto da Roberta Frison. Selezionati dal team del TedxModena, saranno 14 gli speaker che dalle 15 si avvicenderanno sul palco del teatro modenese per parlare – al massimo 18 minuti ciascuno, secondo le regole imposte dal TED – di esperienze di vita professionali e personali negli ambiti della tecnologia, della scienza, della creatività, dell’imprenditorialità.

Ecco i loro nomi: Daniela Dallavalle, artista, stilista and designer; Elena Salda, presidente dell’Associazione responsabilità sociale d’Impresa; Massimo Vitali, scrittore;  Massimiliano Delsante, imprenditore e fondatore di MyInvenio, RoboMagister e OTConsulting;  Valentina Ciurlante, specialista della sostenibilità presso Nativa; Sofia Costanzini e Francesca Despini, dottoresse di ricerca presso Università Modena e Reggio Emilia; Giulio Allesina, professore del dipartimento di Ingegneria presso Università Modena e Reggio Emilia; Leslie Anne Duvic Paoli, professoressa di diritto ambientale presso King’s College; Adeleh Mojtahed, specialista per la crescita digitale sostenibile; Federico Fanti, paleontologo e National Geographic Explorer; Alessandro Beloli, divulgatore scientifico presso Geopop e scrittore; Cristina Di Loreto, psicologa e psicoterapeuta, creatrice di Me First®; Adriana Santanocito, inventrice, imprenditrice e fondatrice di Ohoskin.

Il contributo e il supporto scientifico di Unimore e Muner sono affidati e diretti dal professor Giacomo Cabri, docente Unimore, con il supporto del professor Francesco Leali per Muner. L’evento è organizzato dal comitato promotore TedxModena e diretto dal curatore e licenziatario Tedx Fabrizio Bulgarelli, ed è promosso da Unimore, Muner e Motor Valley Fest, con il sostegno della Fondazione Collegio San Carlo e il patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Modena, della Regione Emilia-Romagna e di Confindustria Emilia Area Centro. Il TedxModena 2023 sarà inserito nella cornice del Motor Valley Fest, già ricca di eventi che animeranno la città di Modena nei giorni precedenti. I biglietti sono disponibili su Vivaticket. Gli studenti under 26 hanno diritto ad un’agevolazione nell’acquisto dei biglietti della Galleria.