Idee ed esperimenti all’istituto Da Vinci

Le idee per i magazzini verticali e le birre artigianali delle III Ci e Ac del Da Vinci sono state premiate nel corso della presentazione dei progetti di Pcto (ex alternanza scuola lavoro) dell’istituto. Ieri mattina all’Auditorium Loria, le classi terze hanno illustrato le simulazioni di progetto svolte in collaborazione con le aziende partner del percorso. Vincitrice la III C con l’azienda ‘Stock-Up’, specializzata nella creazione di magazzini automatici verticali. Menzione speciale per la III Ac che si è occupata di produzione e vendita (online o presso il proprio punto di ristoro) di diverse tipologie di birre artigianali per il Birrificio artigianale Elementa.