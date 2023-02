’Idolescenza’, l’adorazione del successo I ragazzi seguono le orme di campioni e attori

Benvenuti nel ventunesimo secolo, periodo in cui l’omologazione regna sovrana tra gli adolescenti.

In un’epoca in costante mutamento, l’incertezza dei giovani cresce: la maggioranza di essi avverte la necessità di ispirarsi a una figura di riferimento, perciò adora un idolo.

Intervistando un campione di 60 studenti tra gli 11 e i 13 anni di varie scuole della provincia di Modena, è emerso che l’86% ha un idolo.

I ragazzi prediligono campioni di calcio del presente e del passato, mentre le ragazze ammirano attori e attrici, come Emma Watson, e atleti.

Molti adolescenti non sanno distinguere un idolo positivo, che aiuta a prefissarsi obiettivi e ad avvicinarsi a un risultato ambito, da un idolo negativo, che predomina e sostituisce i valori etici della persona.

Gli idoli costituiscono un sogno proibito, l’incarnazione della felicità per un adolescente smarrito che, non riuscendo più a trovare sé stesso, modella la sua personalità su imitazione di un personaggio famoso, spesso non perché lo stimi veramente ma per essere alla moda.

Poiché la moderna concezione della felicità si avvicina di più al significato di ’successo’, non tutti gli idoli rappresentano anche un corretto esempio.

Felicità deriva dal latino felicitas, termine usato per indicare un albero fecondo.

Tutti i ragazzi possono costruire il proprio inimitabile frutto: è sufficiente riscoprirlo e trarre ispirazione da un personaggio famoso che lo condivida.

Campana Elia, Costi Viola, Vasile Caterina, scuola Galilei