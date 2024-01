Idraulici ed elettricisti disponibili a trasferte

Il Centro Impiego di Carpi segnala che Esselle Group srl sta cercando un idraulico con esperienza in installazione e manutenzione di impianti elettrici, munito patente B e disponibilità full time per trasferte giornaliere presso cantieri e clienti. Gli si offrirà contratto di lavoro commisurato all’esperienza. Inoltre, cerca un addetto/a al magazzino con esperienza nel settore idraulico ed elettrico. Richiesta disponibilità full time e eventuale supporto nei cantieri. Contratto commisurato all’esperienza sede di lavoro. Mentre Ellesse srl Unipersonale cerca un elettricista con esperienza in installazione e manutenzione di impianti elettrici. Richiesto possesso della patente categoria B e disponibilità full time, in quanto sono previste trasferte giornaliere presso cantieri. Anche in questo caso si offre un contratto di lavoro commisurato all’esperienza. Le domande delle per i tre profili richiesti vanno inviate entro venerdì.