Idraulico con competenza sulle energie alternative

Il Centro Impiego Carpi per la ditta Airone Service srl cerca 1 idraulico che abbia già maturato una esperienza di lavoro in questo settore. Deve aver maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore energie alternative (installazione centrali pompe di calore, impianti a pavimento). Previste trasferte presso i clienti entro la Provincia di Modena e zone limitrofe. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario a tempo pieno. Si raccolgono candidature fino al 1506. Il Centro, per la ditta Rosa Shocking di Breviglieri Lorena cerca un addettoa al taglio tessuti con allae spalle una solida esperienza in questo lavoro. La mansione da affidare alla persona assunta prevede l’utilizzo del faldatore e delle taglierine, sega a nastro e forbici elettriche. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno. La sede di lavoro è Carpi. Si accettano candidature fino al 19062023. Le candidature saranno raccolte fino al 21062023. Per candidarsi cliccare sul pulsante invia candidatura nel portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]