Idrissi al Modena, è fatta: "Darò sempre il massimo"

Mattia Caldara ha, nelle idee di Catellani, chiuso il mercato dei centrali difensivi. Respinte le avances del Pisa di Vaira per Cauz e con le conferme di Pergreffi e Zaro, nessun prossimo cambiamento è previsto. Correzioni obbligatorie, invece, erano nei piani sugli esterni e, come da pronostico, il Modena ha chiuso il colpo Riyad Idrissi dal Cagliari. Il classe 2005 è ufficialmente un nuovo esterno dei canarini, arriva dalla Sardegna con la formula del prestito (con un diritto di riscatto al termine della prossima stagione) in stile Cittadini o lo stesso Riccio, colpi che al Modena hanno portato più o meno bene negli ultimi due campionati. Con la casacca rossoblù 34 presenze e 3 reti lo scorso anno, per lui si tratta della prima esperienza coi grandi fuori dall’isola: ""La notizia del forte interesse del Modena è stata bellissima e da un certo punto di vista inaspettata – ha raccontato – non si vede spesso che un ragazzo della Primavera, senza esperienza in prima squadra, venga contattato con grande interesse da una società di Serie B di questo calibro. Arrivare in una piazza così importante, con una proprietà di livello e una curva bellissima, mi rende molto felice e carico, non vedo l’ora di confrontarmi con questo campionato e mettermi a disposizione dell’allenatore fin da subito. Darò sempre il massimo per ritagliarmi il mio spazio". Le parole di Catellani: "Sono molto contento dell’arrivo di Riyad e ringrazio il Cagliari per averci privilegiato in questa trattativa. Idrissi si è già distinto nel Campionato Primavera 1 e con le nazionali giovanili italiane, sono sicuro che con le sue qualità riuscirà ad imporsi anche in un campionato competitivo come la Serie B. A livello di caratteristiche tecnico-tattiche, poi, il suo arrivo ci permette di avere ulteriori soluzioni da mettere a disposizione di Pierpaolo Bisoli". Dopo Idrissi, nelle ore che verranno toccherà a Thomas Alberti. Un contratto biennale in canarino lo attende, conclusa l’esperienza a Fiorenzuola con 10 reti che non sono bastate a salvare la squadra dalla retrocessione in D. Prenderà il posto, numericamente e non, di Jacopo Manconi. Si chiude dopo una sola stagione l’avventura dell’attaccante ex Albinoleffe, in viaggio verso Benevento dove resterà per almeno due anni.

Alessandro Troncone