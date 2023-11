Idrocarburi nel canal Torbido. Il sindaco: "Grave sversamento"

Massiccio sversamento di idrocarburi ieri mattina nel Canal Torbido. A denunciarlo pubblicamente è stato lo stesso sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, che spiega: "Proprio stamattina (ieri, ndr), grazie alla segnalazione di un cittadino, ci siamo accorti di un grave sversamento di idrocarburi all’interno del Canal Torbido. Immediatamente, io e l’assessora Elisa Barani ci siamo attivati e abbiamo coinvolto i carabinieri forestali, che sono intervenuti immediatamente e che ringrazio per la loro sollecitudine. Inoltre, abbiamo contattato anche Arpae, Hera, Bonifica Burana e Consorzio di bonifica Zenzano. Proprio grazie alle indagini condotte dai carabinieri, siamo riusciti a risalire all’origine di questo sversamento, avvenuto in un tombino per la raccolta delle acque nei pressi di un cantiere a Formica, che poi confluisce appunto nel Torbido. Ancora non è chiaro se l’accaduto sia di natura dolosa o intenzionale. In ogni caso, le indagini hanno individuato anche le relative responsabilità, sulle quali graveranno le spese sostenute per il recupero parziale del liquido. Sempre in mattinata, infatti, il Canal Torbido è stato chiuso per evitare il più possibile uno sversamento in Panaro e sono state attivate operazioni di recupero del liquido".

Marco Pederzoli