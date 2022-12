Ieri l’omaggio a Rubes Triva

Una cesta di fiori giallo-blu con la scritta Comune di Modena. L’ha deposta il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, insieme al presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, per ricordare i 21 anni della scomparsa di Rubes Triva, sindaco per dieci anni, tra il 1962 e il 1972. La cerimonia si è svolta al cimitero di San Cataldo e vi hanno partecipato anche familiari, rappresentanti dell’Anpi, delle organizzazioni sindacali e politiche, della Fondazione nazionale sicurezza intitolata a Rubes Triva che si occupa della formazione per la sicurezza dei lavoratori delle imprese di igiene ambientale. Lo scorso anno, in occasione del centenario della nascita, a Rubes Triva è stato dedicato un parchetto a Modena Est, tra le vie Beethoven e 9 gennaio. La targa collocata in quell’occasione ricorda che Triva "proseguì il percorso di rinnovamento sociale, economico, urbanistico e culturale della città".