IF Festival nei distretti tra ceramica e biomedicale

Industria Festival Architettura dal centro di Modena, cuore dell’evento, si sposta nei luoghi dei distretti industriali nelle giornate di oggi, domani, giovedì e venerdì 4 aprile. Dal distretto ceramico al biomedicale e all’agroalimentare, in ogni tappa il Festival approfondisce con varie tipologie di stakeholder un tema che riguarda il rapporto tra architettura e industria, ispirato dal luogo stesso in cui ci si trova.

Nel distretto ceramico IF Festival esplora i processi di sviluppo industriale dal punto di vista urbanistico, dal passato al futuro. Oggi a Formigine, presso il Castello di via Calcagnini, si terrà la conferenza ’Smart ecodistric - Il modello per la progettazione di nuove aree industriali sostenibili’, dalle 9.30 alle 13.

Domani, dalle 9.30 e fino alle ore 13, al Crogiolo Marazzi a Sassuolo è in programma la conferenza dal titolo ’Il Cuore Verde del Distretto Ceramico e la rinaturazione Marazzi -Identità, strategie territoriali e progetti in corso’ che si concentra sui territori del distretto ceramico modenese visti da una prospettiva territoriale e storica, urbanistica. Nel corso della conferenza, organizzata in collaborazione con Marazzi Group, verrà presentata la ricerca condotta sul distretto ceramico modenese, che attraverso un processo di partecipazione orientata ha permesso di individuare le strategie per lo sviluppo di una città verde, accessibile e accogliente.

Appuntamento di rilievo all’interno del ricco carnet di IF è quello con il celebre architetto Guido Canali: mercoledì 2 aprile, alle ore 18.30 al teatro Carani di Sassuolo. Dopo il talk, ci sarà lo spettacolo ’Piano industriale, un concerto di architetture sonore spaziali’ con la musica di Nik Bärtsch, pianista e compositore elvetico, da annoverare tra i più originali esponenti del jazz europeo.

Il programma di IF sul distretto ceramico include anche visite ai musei della ceramica, visite ai musei d’impresa e ad alcune aziende del territorio.

Il programma continua a Pavullo dove all’Aero Club, giovedì 3 aprile a partire dalle 10 si terrà la conferenza ’Fare industria in Appennino: opportunità, comunità, ambiente, architettura e paesaggio’. A Vignola, invece, sempre il 3 aprile dalle 9 e fino alle 18.30, alla Biblioteca AURIS, mostra fotografica di Sergio Smerieri intitolata ’La curva ricorrente’. A seguire, alle 21 presso La Rocca di Vignola, spettacolo teatrale a ingresso gratuito ’La curva ricorrente, per la memoria di un’economia’: saliranno sul palco il poeta Marco Bini, l’attore Andrea Santonastaso, il musicista Antonio Tavoni.

Nel distretto biomedicale IF Festival approfondisce i temi della sostenibilità e della qualità del lavoro: venerdì 4 aprile dalle 9 alle 11 la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ospita la conferenza ’Industria, territorio e ambiente: fragilità, opportunità, futuro’ che affronta la sfida della neutralità climatica 2050 fissata dal Green Deal europeo.