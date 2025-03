If Festival, oggi il debutto. Dal recupero delle fabbriche i luoghi di lavoro del futuro

Dalle fabbriche ai musei aziendali, dagli stabilimenti riconvertiti ai teatri fino alle sale convegni: IF - Industria Festival Architettura è un evento che vuole parlare delle nuove architetture industriali e del valore che gli spazi industriali possono avere sul futuro di un territorio in trasformazione. Lo fa coinvolgendo architetti, sociologi, economisti, imprese e comunità locali. ’IF’ vale anche come un ’SE’: un festival inedito che dà la possibilità di immaginare il futuro dei luoghi dell’industria come il risultato di scelte nuove.

Il festival si apre oggi alle 15.30 presso il Teatro della Fondazione San Carlo a Modena, con la conferenza dal titolo ’Uno sguardo fra presente e futuro verso un modello di impresa human centric’: si parlerà di approccio human-centric e di industria 5.0 attraverso una visione multidisciplinare e corale. Si rifletterà inoltre su come l’industria possa fornire soluzioni alle sfide per la società, tra cui la conservazione delle risorse, il cambiamento climatico e la stabilità sociale, contribuendo alla crescita non solo economica, ma anche sociale, mettendo il lavoratore al centro dei processi industriali stessi e promuovendo una crescita sostenibile.

IF Festival, che prosegue fino all’8 aprile, è itinerante, come una roadmap che si snoda attraverso diverse tappe in giro per Modena e la sua provincia, cuore dell’evento, e in alcune città dell’Emilia-Romagna. Ogni tappa approfondisce un tema che riguarda il rapporto tra architettura e industria, ispirato dal luogo stesso in cui ci si trova: patrimonio industriale (Modena, Piacenza, Ravenna, Rimini), pianificazione e progettazione (distretto ceramico), aree interne e design (aree periferiche), ambiente (distretto biomedicale), immagine e valore (distretto tessile), qualità industriale (distretto ceramico), paesaggio (aree periferiche). Il programma di IF (ifarchitettura.it) prevede oltre 20 conferenze che approfondiscono i diversi temi legati all’architettura industriale, 8 mostre che affiancano le visite ai musei del distretto ceramico con tappe al Palazzo Ducale di Sassuolo, alla Galleria Marca Corona, al Museo della Manodopera, al Centro di Documentazione dell’Industria delle Piastrelle di Ceramica di Confindustria Ceramica e al Museo Storico Iris Ceramica Group. A livello regionale, è inoltre possibile visitare il Mic - Museo Internazionale della Ceramica di Faenza.

Non si può parlare di industria e architettura, poi, senza varcare la soglia delle aziende ed esplorarne gli spazi. Sono infatti numerose le imprese del territorio che aprono le porte al pubblico in occasione di IF Festival, ospitando incontri e visite guidate: a Modena la Tetra Pak, la HPE Group, a Maranello la Ferrari con la sua cittadella dell’architettura, a Sassuolo il Crogiolo Marazzi, a Castelvetro la cantina Chiarli, a Carpi le sedi aziendali Daniela Dallavalle; nel resto della regione ci sarà la possibilità di visitare la Technogym e la Sergio Rossi a Forlì Cesena, a Forlimpopoli la Brn.

Due iniziative, poi, coinvolgono in maniera diretta i cittadini: la open call ’E se fosse …’ ideata per sensibilizzare tutti a riflettere sulle possibilità rigenerative della città, segnalando gli edifici industriali degradati e suggerendo come si vorrebbe vederli trasformati, e un hackathon sull’architettura industriale per studenti delle scuole superiori, in programma lunedì 7 aprile presso il Laboratorio Aperto ex Aem, per riflettere sugli edifici e sulle aree industriali di Modena e co-progettare proposte innovative dei volumi, degli spazi interni, nella connessione con il tessuto urbano per favorire una trasformazione orientata al futuro e a ’misura d’uomo’.