Ignora il divieto di allontanamento e va a casa della moglie: arrestato

Sorpreso a casa della moglie, incurante delle disposizioni emesse dal giudice per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato così arrestato per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e per violazione del divieto di avvicinamento ai familiari, in particolare la moglie e la figlia.

E’ successo domenica sera a Castelfranco Emilia, dove i carabinieri della locale Tenenza hanno appunto portato in carcere un uomo che non avrebbe potuto avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dalla figlia.