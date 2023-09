Il 13 ottobre debutta la nuova sala all’ex Amcm

Segnatevi la data: 13 ottobre. Sarà il ‘debutto’ del nuovo teatro delle Passioni all’ex Amcm, "una nuova sala per Ert che è di fatto un luogo dell’anima, della nostra città e del nostro territorio", dice Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura. Il nostro ‘piccolo teatro’ ha una capienza di 140 posti, con la gradinata retraibile e modulabile secondo le esigenze: ospiterà quindi progetti ‘site specific’, prove d’artisti, recital, corsi. "E sono già iniziati i lavori per l’altra sala grande da 236 posti. Fra un paio d’anni confidiamo sia pronta", prosegue Bortolamasi. Si faranno lavori di efficientamento energetico e sismico anche allo Storchi, ma non sono previste chiusure o sospensioni dell’attività.

La nuova sala "è anche per noi un esperimento", ammette Valter Malosti. Occorrerà "capire come funzioni e accettarla per come crescerà". In sostanza, sarà necessario prendere le misure con i nuovi spazi, "ma è importantissimo avere un altro presidio di cultura che riapre", dice il direttore che sarà in scena proprio per le serate inaugurali con le "Maddalene (Da Giotto a Bacon)" di Giovanni Testori. Dal 17 al 29 ottobre, poi, Sandro Lombardi affiderà ad Anna Della Rosa (come in un ideale passaggio di testimone) le sue interpretazioni di "Erodiàs" e "Mater Strangosciàs", due dei tre "Lai" testoriani.

La potenza di Shakespeare innerverà anche la stagione delle Passioni, con la curiosa rivisitazione di "Giulietta e Romeo" di Roberto Latini e Federica Carra: dal 31 ottobre, una settimana sarà lei a parlare di lui, e quella successiva sarà Romeo a raccontare la sua amata. E poi il Teatro dei Venti che in novembre porterà il "Giulio Cesare" e l’ "Amleto" realizzato con i performer detenuti della Casa circondariale di Modena e della Casa di reclusione di Castelfranco. E poi la danza e lo studio sul corpo con Chiara Taviani e Balletto Civile (30 novembre) e con il Collettivo Heart e i suoi "Fathers" (dal 5 aprile)ma anche Michela Lucenti insieme a Nanni Garella e agli attori di Arte e salute con il "Porcile" di Pasolini.

Da non perdere (dal 7 dicembre) anche "Il Capitale", riflessione sul lavoro e sul capitalismo che Kepler 452 ha realizzato anche con il collettivo dei lavoratori della Gkn, licenziati tramite email, e (dal 19 marzo) la "Madre" di Ermanna Montanari e Marco Martinelli, anime del Teatro delle Albe, un’allegoria della Madre Terra, avvelenata e ferita al cuore dalla nostra umanità.

Stefano Marchetti