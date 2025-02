Il 2 e il 9 marzo torna il Carnevale dei Ragazzi

Il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo torna per la sua 54ª edizione con due giornate di festa in programma il 2 e il 9 marzo 2025. A comunicarlo è il Comune, che spiega: "L’evento animerà le strade del paese con la sfilata dei carri allegorici, accompagnata da musica, animazione e intrattenimento per tutte le età. A partire dalle 14:15 di entrambe le domeniche, i carri sfileranno lungo le arterie della frazione, coinvolgendo il pubblico con il tradizionale lancio di caramelle e gadget. Alla conduzione dell’evento saranno Sonny & Ellen, mentre il sottofondo musicale sarà curato da DJ El Rumbero. Non mancheranno stand gastronomici con gnocco fritto e un’area con giostre per il divertimento di grandi e piccoli. Quest’anno la manifestazione vedrà anche la partecipazione della società carnevalesca "La Fiacca", che celebra il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività nel Carnevale".

