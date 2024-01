"Il 20 in piazza per tutelare pace e libertà"

Radicali Italiani accoglie "con favore" la scelta del sindaco di Modena di valutare, assieme alla giunta, la revoca della concessione della sala civica all’Associazione Culturale Russia Emilia-Romagna. "Apprezziamo il gesto del sindaco. Ora – spiegano – occorre il coraggio e la determinazione di andare fino in fondo con la decisione di revocare la concessione di uno spazio pubblico a soggetti che promuovono l’agenda e la propaganda del Cremlino.

Aspettiamo inoltre il sindaco Muzzarelli in piazza con noi il 20 gennaio per ribadire l’impegno costante che devono promuovere le istituzioni italiane a tutela della democrazia, della libertà e di una pace giusta nell’Ucraina brutalmente invasa dalla Russia. Ci auguriamo che la propaganda putiniana non trovi spazio in altri luoghi. Invitiamo gli altri amministratori a cancellare ogni manifestazione di propaganda putiniana. Non c’è spazio per confusione e ambiguità.

Saremo in piazza il 20 – dicono i Radicali Italiani – per ribadire con forza che esiste solo una scelta: quella di lottare per la resistenza del popolo ucraino". Anche Più Europa Modena interviene sul primo passo verso la revoca della sala: "Ora è necessario che la giunta abbia il coraggio di perseguire questa scelta fino in fondo". Richiesta di revoca sostenuta anche da Carlo Giovanardi (Popolo e Libertà): "E’ politicamente e moralmente inaccettabile che l’amministrazione abbia concesso una sala pubblica ad una associazione filorussa proprio per celebrare la ricostruzione".