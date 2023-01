Il 2023 inizia al Comunale: teatro gremito e applausi

di Stefano Marchetti

Con l’atmosferafrizzante ed elettrica delle prime, e una sala completamente esaurita, ieri il teatro Comunale Pavarotti Freni ha salutato la nascita del 2023 e del Concerto di Capodanno, tenuto dalla Filarmonica del Comunale diretta dal maestro Hirofumi Yoshida. Un appuntamento dal sapore "viennese" che a Modena non esisteva, e che nelle intenzioni potrebbe diventare ricorrente, tradizionale: se il buongiorno si vede dal mattino, di certo l’accoglienza del pubblico per questo "debutto" è stata più che calorosa. "Sono veramente felice che la città abbia risposto subito", ha detto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, introducendo il concerto accanto al Maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale, e al Maestro Giorgio Zagnoni, presidente della Filarmonica. C’era il desiderio di tornare a vivere insieme il Capodanno, c’era la voglia di farlo nell’arte e nella musica, "e anche questo evento rafforza il senso della comunità", ha proseguito Muzzarelli che ha formulato a tutti gli auguri per un 2023 "di speranza, di passioni, di gioia e di buona vita. Se ognuno di voi ha un progetto di vita, lo porti sempre avanti".

Poi, spazio alla musica. Dagli squilli di trombe della "Cavalleria leggera" di Franz Von Suppé all’energia fiammeggiante dei violìni della polka "Furiosa" di Johann Strauss, fra la "Carmen" di Bizet, la "Barcarolle" di Offenbach e il Valzer dei fiori dallo "Schiaccianoci" di Ciajkovskij, è stata una cavalcata entusiasmante fra pagine celeberrime di musica che invitano a fare festa, a sognare e perfino a danzare, come ha fatto sul podio anche il Maestro Yoshida, brillantissimo folletto delle note. Un’ora e mezza di musica e di applausi scroscianti. E al termine del concerto il più classico dei bis, l’iconica Marcia di Radetzky che da sempre suggella il Capodanno dei Wiener in mondovisione. E anche qui il pubblico è stato invitato a tenere il ritmo battendo le mani, proprio come in un rito propiziatorio. Un segno di felicità, un buon auspicio, una ouverture gioiosa per un anno ancora pieno di incognite ma che tutti vogliamo illuminato dalla bellezza.