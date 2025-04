Il 25 concerto al Campo di Fossoli . Ci sarà anche Frankie hi-nrg mc

Ci sarà anche Frankie hi-nrg mc (foto), pseudonimo di Francesco Di Gesù, rapper e produttore discografico italiano, tra gli ospiti della grande festa promossa da Comune di Carpi, Fondazione Fossoli e Comitato per la memoria del Comune di Carpi, in occasione degli 80 anni della Liberazione. L’appuntamento è venerdì al Campo di Fossoli che, 16.30, si riempirà di musica con il concerto ‘Parole e musiche per la Pace e la Libertà’, in collaborazione con Radio Bruno. Sul palco anche il rapper Frankie hi-nrg mc, che da sempre considera la musica ‘un atto politico’. Oltre a lui, si esibiranno il violinista Paolo Buconi, figlio di un deportato nei lager nazisti e fortemente legato ai temi della Resistenza e della Memoria, Simone Maretti con alcune letture per raccontare il Campo, la Banda Rulli Frulli che oggi conta 70 membri tra ragazze e ragazzi, adolescenti e giovani, abili e con disabilità, la nota band carpigiana Flexus, l’attrice Roberta Biagiarelli, con un intervento inedito sulla Resistenza. Il ricco programma per il 25 aprile prenderà avvio proprio dall’ex Campo di concentramento, dove, al mattino, come da tradizione, ci sarà il ‘Risveglio con parole e musica’, un percorso nel Campo accompagnati da Simone Maretti, che leggerà poesie dedicate alla Resistenza, selezionate da Giovanni Tesio, e dalle musiche del Corpo Bandistico Città di Carpi con la Corale Savani. Per tutta la giornata, si potranno visitare anche alcune aree del campo riaperte al pubblico per l’occasione al termine di un lungo intervento di restauro conservativo.