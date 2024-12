"Il baccalà non può mancare"

"Ci siamo iniziati a mettere avanti per arrivare alla vigilia di Natale con tutto quello che ci occorre – racconta il modenese Massimo Tassoni – e insieme a mia moglie, questa mattina, siamo venuti al mercato Albinelli proprio per cercare gli ingredienti che ci servivano. Abbiamo già pensato di proporre spaghetti con il tonno e, come secondo piatto, il baccalà, ma ci manca ancora qualcosa da comprare prima che scada il tempo. Ogni anno, come da tradizione, preferiamo fare gli acquisti al mercato: questa è una bella occasione per guardarsi in giro, valutare i prodotti e passare del tempo in un posto storico e pieno di buon cibo".