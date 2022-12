"Il bacino idrico si farà Ci batteremo per i fondi"

Dal Comitato Altolà Cave, arriva un secco no all’eventuale utilizzo dell’acqua contenuta nel bacino idrico di San Cesario per far funzionare i frantoi. Ma, da parte sua, l’amministrazione ribadisce che l’intenzione non è quella, bensì di renderlo utile alle aziende agricole del territorio. "L’ amministrazione – spiega Debora Guarnieri, presidente del Comitato Altolà Cave – ha fatto intendere che l’acqua del grande lago potrebbe essere utilizzata per far funzionare impianti industriali quali i frantoi, evitando così l’emungimento dalle falde. Non possiamo considerare ’etica’ tale azione perché porterebbe a costruire frantoi che deturperebbero permanentemente il nostro territorio. Ad Altolà, in una cava prossima al bacino irriguo, è prevista la costruzione di un mega frantoio e i nostri timori sono tanti, primo fra tutti quello di un inquinamento delle falde. La scelta di destinare l’acqua del bacino irriguo per far funzionare questo frantoio è inaccettabile. Noi del Comitato, insieme ai residenti di Altolà, continueremo a batterci non solo per tutelare la nostra acqua, ma anche per salvaguardare il nostro territorio da sempre martoriato dalle escavazioni di ghiaia. Il tanto decantato bacino irriguo, costruito a favore delle aziende agricole del territorio, deve rimanere ad uso esclusivo della collettività. Le parole dell’amministrazione ci sorprendono ripensando al proficuo incontro del mese scorso col sindaco, il quale si dimostrò propenso a considerare una riqualificazione alternativa del polo estrattivo di Altolà. In quella sede formulammo la nostra proposta, sostenuta con entusiasmo anche dai residenti di Altolà: trasformare le cave esaurite in grandi laghi, realizzando così un’area ricreativa, quale, ad esempio, quella dei laghi di Sant’Anna. Un’area picnic, con tavoli e panche in legno, e laghi dove praticare la pesca sportiva". Secca, dall’altra parte, la replica del sindaco, Francesco Zuffi, che dice: "Basta strumentalizzazioni. Le priorità dell’amministrazione sono altre. Il bacino irriguo deve rappresentare un’opera di valenza ambientale, utile al riequilibrio del reticolo idrico principale e secondario, e a fornire acqua per l’agricoltura. Non abbiamo ottenuto il finanziamento del Pnrr ma sapevamo che poteva succedere, e questo non cambia i piani: anche nel 2023 ci batteremo per cercare i fondi necessari a completare il sistema di distribuzione per attivare finalmente l’opera, che servirà a rifornire di acqua i nostri fiumi e i nostri canali, e le aziende agricole del territorio. Altri usi non sono stati considerati. Nemmeno quello ricreativo, per il quale il bacino è peraltro poco adatto, in quanto costruito con sponde ripide e pericolose. Ma soprattutto sarebbe un compromesso al ribasso: da opera di valore ambientale a laghetto, con buona pace di siccità e tutela delle falde".

Marco Pederzoli