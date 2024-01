Il ballo di Irène Némirovsky. Dalle parole fino alle melodie

Con il reading concerto "Il ballo, una disfatta a ritmo di valzer", oggi alle 17 al teatro del Centro culturale Alberione (via III Febbraio) riprende l’attività del Salotto Culturale Modena. Protagonisti saranno l’attrice Isabella Dapinguente e, al pianoforte, il maestro Giacomo Lo Cicero. L’appuntamento ripropone il format "Ti racconto un libro": l’attrice narra una storia letteraria, accompagnata dalle suggestioni musicali del testo o dell’epoca. "Abbiamo scelto di raccontare ‘Il ballo’, un romanzo di Irène Némirovsky, la cui narrazione è inesorabile e perfetta come un congegno a orologeria – spiega Isabella Dapinguente -. In occasione del Giorno della Memoria, vogliamo anche ricordare una scrittrice di origine ebrea, morta ad Auschwitz, come numerosi intellettuali, menti brillanti e spiriti critici che, assieme a tante vite, sono finiti stritolati dalla macchina dello sterminio".

Il ballo è un racconto breve e feroce, pieno di sfumature, nel quale l’autrice dipinge, con uno stile asciutto, un sentimento di rabbia nei confronti di una società di parvenu nella Parigi degli anni Trenta. Un mondo di luci ed ombre destinato a essere spazzato via dall’orrore delle Seconda Guerra mondiale. La storia mescola risentimento, vendetta e un cinico umorismo nella preparazione di un ballo come occasione di affermazione sociale della famiglia ebrea Kampf e della figlia quattordicenne Antoinette. Le letture saranno punteggiate da brani di Chopin, Debussy e Ravel.

