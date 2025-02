Il bando della Biennale. Si cercano poeti per i muri di Lavacchio

Il Comune di Pavullo in collaborazione con il Poesia Festival annuncia l’uscita del bando per la terza edizione della Biennale di Poesia ’Sui Muri di Lavacchio’, un evento che valorizza il territorio attraverso la bellezza della parola scritta in un contesto unico e incantevole come quello del Borgo di Lavacchio. Chiunque sia interessato a partecipare è invitato a presentare, entro le 13 del 21 aprile, una composizione poetica inedita, di massimo 16 versi, ispirata al tema ’C’era una volta’: un invito a esplorare il passato, la memoria e il racconto attraverso la poesia.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli scrittori e poeti, singoli o in gruppo, a partire dai 14 anni di età, che studiano, lavorano o risiedono in Emilia-Romagna. Le opere saranno esaminate da una Giuria composta da Roberto Alperoli (ideatore e direttore di Poesia Festival, poeta), Emilio Rentocchini (componente comitato scientifico Poesia Festival, poeta) e Federico Carrera (studente e poeta) i quali selezioneranno quattro poesie vincitrici, anche se si riservano la possibilità di decidere di non stilare una graduatoria nel caso in cui nessuna composizione sia ritenuta adeguata.

La Giuria assegnerà un premio di 400 euro al vincitore, mentre le poesie selezionate saranno stampate su supporti adatti per esterni ed esposte sui muri pubblici del borgo di Lavacchio e verranno incluse nel libretto della terza edizione della Biennale di Poesia ’Sui Muri di Lavacchio’. La premiazione si terrà domenica 20 luglio nel suggestivo Borgo di Lavacchio.

L’Assessore alla Cultura Daniele Cornia, orgoglioso del progetto, dichiara: "E’ davvero una grande soddisfazione poter annunciare questa terza Biennale di Poesia. Pavullo è un territorio con una profonda tradizione culturale ed artistica, e questo, da sempre, lo rende un paese unico nel suo genere. Con questo progetto uniamo nuovamente l’arte visiva alla poesia, arricchendo ancora di più quel magnifico museo a cielo aperto che è ormai diventato il borgo di Lavacchio. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che vorranno partecipare, perché sono sicuro che le con loro parole e le loro emozioni, riusciranno, ancora una volta, ad aggiungere nuova bellezza e rinnovata umanità al nostro territorio".

Si ringrazia per la collaborazione il Poesia Festival e la Inco - Industria Colori sponsor del progetto. Per scaricare il testo del bando è possibile consultare il sito web del Comune di Pavullo; per maggiori informazioni invece è possibile contattare la Segreteria Biennale.