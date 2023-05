Il ’barocco missionario’ sulle tracce dei gesuiti

di Stefano Marchetti

Le ‘reducciones’ create nel Seicento dai Gesuiti in America meridionale (e in particolare in Paraguay), non furono soltanto una missione religiosa e spirituale, ma anche un importante esperimento sociale: nei villaggi fortificati gli indigeni Guaranì potevano abbandonare la vita nomade e abbracciare un nuovo modello di vita basato sul Vangelo. Fu una storia di progresso. L’esperienza delle riduzioni tuttavia finì a metà del ‘700 per le tensioni fra Spagna e Portogallo che portarono a smantellare i villaggi: violenze, rivolte e saccheggi ebbero esiti tragici, come ci ha raccontato il film ’The Mission’. I Gesuiti furono cacciati.

Dell’epoca della ‘reducciones’ gesuitiche ci restano comunque importanti testimonianze musicali: le ricerche e il ritrovamento di spartiti hanno permesso di conoscere l’opera dei musicisti gesuiti (come Domenico Zipoli) che seppero trasferire lo splendore del Barocco europeo alla semplicità degli indios che peraltro avevano straordinarie capacità musicali. Era un ’Barocco missionario’ che – in qualche modo – univa in un abbraccio due mondi apparentemente lontani. Ed è proprio questo l’universo musicale in cui ci accompagnerà il concerto dedicato a ’L’Opera Jesuitica en las Misiones’ (proposto dal Festival ’L’Altro Suono’ del teatro Comunale) che stasera alle 20.30 accoglierà alla chiesa di San Carlo l’Ensemble Elyma diretto da Gabriel Garrido, assoluto specialista di questo repertorio. Verranno eseguite le musiche originali della Ichapekene Piesta Inacianuana, la grande festa di Sant’Ignazio di Loyola celebrata tra la fine di luglio e l’inizio di agosto in tutte le reducciones.

"Sono nato a Buenos Aires, ed era naturale che prima o poi mi sarei rivolto alla musica latino americana – spiega Garrido –. Insegnavo al Conservatorio di Ginevra e dovetti chiedere un anno sabbatico per fare ricerche. Gli indigeni non volevano parlare, il clero non collaborava. Il mio entusiasmo li ha convinti". E sono riemersi tesori nascosti.