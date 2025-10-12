Il Barocco... per grandi e piccini

Sempre ricco il carnet musicale della domenica. Doppio appuntamento oggi per il Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie". Si partirà già stamattina alle 10,30 alla Galleria Estense con un‘altra tappa della serie "0-12 musica familiare" che intende avvicinare i più piccoli alla musica barocca: il Rosso Verona Baroque Ensemble (nella foto), diretto al violino da Pietro Battistoni, offrirà ai ragazzi un‘esperienza immersiva fra i colori dei dipinti e della musica. Nel pomeriggio alle 15.30 alla chiesa di San Carlo, poi, l‘ensemble terrà un concerto dedicato al compositore Giuseppe Torelli fra Bologna, Modena e l‘Europa. Il musicista, veronese di nascita, fu attivo alla corte estense di Modena tra il 1698 e il 1701 e la Biblioteca Estense conserva numerosi suoi manoscritti musicali. Il programma si concentrerà sui Concerti da camera dell‘Opus 2 di Torelli: la raccolta – con cui venne introdotto il minuetto nella musica a stampa italiana - è stata pubblicata a stampa a Bologna nel 1686, ma è conservata in versione manoscritta presso la Biblioteca Estense.

Sempre oggi alle 17 all‘Hangar Rosso Tiepido (via Emilia est 1420), gli Amici della musica torneranno ad accogliere il duo formato da Mauro Loguercio al violino ed Emanuela Piemonti al pianoforte, per una nuova tappa dell‘esecuzione integrale delle Sinfonie di Beethoven trascritte per violino e pianoforte da Hans Sitt. È un viaggio iniziato più di tre anni: gli Amici della musica furono fra le prime istituzioni italiane a ospitare il debutto del ciclo con la Nona Sinfonia: il progetto poi è stato inciso per la Brilliant Classics. Nel concerto di oggi eseguite la giovanile Prima Sinfonia op.21 e la celeberrima Terza Sinfonia ‘Eroica‘, in una versione sicuramente insolita ma altrettanto affascinante. Mauro Loguercio, docente al Conservatorio di Milano, è definito "solista di estrema chiarezza e profondità interpretativa": per 14 anni è stato leader del Quartetto David di Milano e ora festeggia 7 anni di sodalizio con i fratelli Angelo e Francesco Pepicelli, con i quali ha creato il Trio Metamorphosi. Emanuela Piemonti già dai primi anni ha affrontato affronta con grande passione la musica da camera, dal duo al settimino, prima con giovani talenti poi con interpreti di fama internazionale.

s. m.