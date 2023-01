Il barocco più moderno La sinfonia più grandiosa

Lo splendore della musica barocca nella sua ‘visione’ più contemporanea. Venerdì 3 e domenica 5 febbraio arriva al teatro Comunale di Modena "Il Tamerlano, ovvero la morte di Bajazet", gioiello di Antonio Vivaldi, presentato in un nuovo allestimento (nella foto) con la regia di Stefano Monti. Il Maestro Ottavio Dantone, alla guida della sua eccellente Accademia Bizantina, dirigerà un cast di spicco con Filippo Mineccia, Bruno Taddia, Delphine Galou, Federico Fiorio e Arianna Vendittelli. "Tutto s’incentra sulle passioni, fino alla follia – spiega Monti –. Il sublime si mescola con il terribile, la bellezza con brutalità, come l’alto e il basso della vita". Da non perdere.

Sabato 4 alle 17.30 la Gioventù Musicale porterà nell’abbraccio (pure barocco) della chiesa di Sant’Agostino la grandiosità dell’Ottava Sinfonia di Anton Bruckner, eseguita dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio della Svizzera italiana diretta da Francesco Angelico. Tutt’altra musica sabato sera al teatro Michelangelo con l’omaggio ai Pink Floyd dei "Pink & Us", in uno show con dodici artisti, note, immagini e laser. Ospite speciale, Elia Garutti, chitarrista di Gianni Morandi e Francesco Renga. E giovedì 2 alla Tenda di via Molza, per la rassegna "Cantautori su Marte", un dialogo con Roberta Sammarelli dei Verdena.

s. m.