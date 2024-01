Il ’Baule del cuore’ è ancora possibile fare regali ai bambini

Fino al 6 gennaio ci sarà ancora la possibilità di donare un regalo ai bambini e alle bambine di Aseop, all’interno delle attività e dell’ospitalità de ’La Casa di Fausta’ e il reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena.

Al Mercato Albinelli è presente il Baule del Cuore, nel quale ogni modenese potrà riporre il proprio regalo.

Altrimenti, è possibile portare il regalo sotto l’albero de "La Casa di Fausta", in via Campi 166. Un gesto di solidarietà certificato.

Ad inaugurare questa nuova edizione della gara di solidarietà è stato proprio il Modena con le presenze di Antonio Pergreffi e Fabio Gerli, anche il presidente Carlo Rivetti aveva donato alcuni regali a nome di tutta la sua famiglia.

Alla regia dell’iniziativa c’è il Panathlon Club Modena e ModenaAmoreMio, oltre al Mercato Storico Albinelli che sostiene l’iniziativa di beneficenza.

Anche quest’anno il cuore dei cittadini di Modena non si è tirato indietro. E ci sarà tempo fino al giorno della Befana per un gesto importante, per regalare ancora un regalo e far felici i bambini che attendono con trepidazione i doni.

a.t.