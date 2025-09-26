Il Belcanto Festival ci regala "La Bohème": "Così cerco di entrare nei pensieri di Puccini"

"Io non sono un regista ma semplicemente un ‘metteur en scene’. Perché in ‘Bohème’, come in altre sue opere, la vera regia la fa proprio lui, Puccini", si schermisce Leo Nucci, straordinario baritono di fama mondiale, il Rigoletto per antonomasia, che firma l’allestimento del capolavoro pucciniano in scena al Comunale. È la ripresa di una produzione che ha debuttato nel 2019: "Il Covid ha in parte limitato la sua circuitazione, tuttavia l’abbiamo portata con grande successo anche all’estero: addirittura alle Baleari abbiamo dovuto programmare una recita in più e a Bilbao lo spettacolo è stato proposto per sei repliche, sempre con il tutto esaurito. Questa non è sicuramente la Bohème di Nucci, ma spero e mi auguro che sia la Bohème di Puccini".

Maestro Nucci, cosa cambia quando si affronta un’opera da regista, invece che da cantante? "Sia sul palco che dietro le quinte, ho sempre cercato di rispettare un principio fondamentale: essere al servizio dell’autore. Io non ho bisogno di mettermi in vetrina, non mi serve fare scalpore, quindi non credo sia necessario ambientare la Bohème in Vietnam o chissà dove: ho cercato soltanto di seguire quanto è già scritto da Puccini. Certo, da cantante cerchi magari di approfondire la nota o la posizione vocale, mentre nella messa in scena osservi il dettaglio e quegli elementi che l’autore ha collocato con precisione e che ‘parlano’ da soli. Così, forse con presunzione, provo a entrare nel pensiero di Puccini".

Un’immagine che ha voluto inserire? "In apertura del secondo quadro si vedrà una ragazza con l’accordeon, la fisarmonica con i bottoni. Suona il ‘Piccolo valzer’ che Puccini compose nel 1894 e poi trasferì nella Bohème, facendolo diventare l’aria di Musetta. Ho frequentato a lungo Parigi e una volta, salendo le scale di Montmartre, mi sono trovato di fronte un’accordeoniste con il suo cagnolino: ecco, ho pensato che anche Puccini avesse avuto una stessa ‘visione’ e mi è piaciuto ritrovarla nello spettacolo. In questi giorni, durante le prove, sono venuti a salutarmi alcuni amici francesi: hanno visto questa scena e mi hanno detto ‘Leo, nous sommes à Paris’. È stata per me la più grande soddisfazione".

Che cosa ci ‘dice’ la Bohème? "È un’opera di speciale poesia: ci parla di una bella gioventù, di quattro ragazzi che non sono degli sprovveduti o dei cialtroni, ma rivelano una profonda cultura. Puccini ha disseminato l’opera di citazioni colte: il pappagallo avvelenato da Schaunard richiama la morte di Socrate, l’aringa di Colline e Schaunard è un gioco di parole sulle arringhe di Demostene. Tutto questo è assolutamente affascinante: Puccini non ha lasciato nulla al caso".

E qual è il personaggio che lei ama di più? "Al di là dei protagonisti, trovo che Musetta sia una figura straordinaria. Spesso viene dipinta come una ragazza leggera, e invece lei rivela un’umanità incredibile, nelle parole e nei gesti. Alla fine, lei è l’unica che prega: dimostra una profondità emozionante".

La Bohème è legata da sempre alle figure di Luciano Pavarotti e Mirella Freni, grandi interpreti... "E miei grandi, indimenticabili amici. Io ho cantato poche volte Bohème, ma ho avuto la gioia di portarla in scena alla Scala con Mirella nel 1981, diretti da Carlos Kleiber. E la mia prima volta nelle vesti di Marcello fu accanto a un’altra grande signora, Raina Kabaivanska. Con Luciano ho condiviso il palco tante volte per ‘Rigoletto’, io giullare e lui eccezionale duca di Mantova: fra le incisioni che porto nel cuore c’è proprio quella di Rigoletto con Pavarotti e un meraviglioso Nicolai Ghiaurov. Volti e voci di una vita per la musica".