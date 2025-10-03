Il belcanto si illumina con il romanticismo di Donizetti e Bellini

Lo sciopero generale ammanta di un velo di incertezza il concerto di gala del Modena Belcanto Festival, previsto per stasera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni. Alla ribalta sono attesi due straordinari protagonisti di fama internazionale, il soprano Jessica Pratt e il grande maestro Daniel Oren, alla guida della Filarmonica del Comunale di Modena, nella serata dedicata a Mirella Freni, indimenticabile stella, amata in tutto il mondo. Sui social il teatro ha annunciato che "a causa dello sciopero generale non è al momento possibile garantire il regolare svolgimento del concerto" e ha invitato a monitorare il sito web per gli aggiornamenti. Dal teatro comunque ieri sera filtravano rassicurazioni: è possibile che il concerto si tenga regolarmente, pur con qualche assenza tecnica. È invece stata rinviata a data da destinarsi la presentazione del volume "Belcanto" che era prevista per le 19 di oggi nel ridotto.

Anche se a volte – semplificando all’eccesso – si parla di belcanto per indicare tutta la lirica e la vocalità operistica, in realtà il ‘belcanto’ propriamente detto si riferisce in particolare a un periodo e ad alcuni compositori che si dedicarono in particolare a questo stile. Su tutti, due grandi del primo Ottocento, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti: saranno proprio le loro composizioni, perle del belcanto romantico, a illuminare il concerto di stasera. "Soprano dal suono scintillante, sovracuto facile e disinvolto, agile coloratura e delicata grazia lirica": così il New York Times ha definito Jessica Pratt, oggi una delle interpreti principali del repertorio belcantistico. La ascolteremo in cinque scene madri legate dal filo della follia: cinque figure femminili, dalla "Sonnambula" di Bellini alla "Lucia di Lammemoor" di Donizetti o ancora l’Elvira de "I Puritani" di Bellini, che vivono stati di turbamento, smarrimenti, anche di vera e propria follia. Le diverse arie saranno incastonate fra alcune pagine sinfoniche eseguite dall’orchestra, come l’ouverture dalla "Norma" di Bellini o quella celeberrima da "Il barbiere di Siviglia" di Rossini.

Il concerto si realizza grazie al contributo del Consorzio Le Terre del Balsamico che consegnerà a Jessica Pratt e Daniel Oren la "chiave dell’acetaia" come premio alla carriera "per l’impegno nel trasmettere arte, sapere e cultura alle nuove generazioni".

Stefano Marchetti