Il ‘bigatto’ prende vita. Il romanzo di Pederiali ispira un film d’animazione

Modena, 30 marzo 2025 – Nella nebbia fitta avanza una nave. È la Gogamagoga, con il suo equipaggio di personaggi bizzarri e vagamente strampalati: Anselmo d’Alberone, eremita sceso dalla pietra di Bismantova, Vitige, il re ragazzo che comanda l’imbarcazione, e poi lo strano mendicante Galaverna e la fuggitiva Parpaia. Anselmo è in missione diplomatica per conto di Matilde di Canossa ed è salito sulla barca partita alla ricerca di una zucca gigante (custodita da un enorme lombrico, un grosso ‘bigatto’) che potrà sfamare tutte le persone più povere. Scendendo lungo il Po, fra paludi, misteri, mostri, leggende e incontri imprevisti, il viaggio della Gogamagoga diventerà una mirabile sfida alle forze della natura e del destino.

Era il 1980 quando venne pubblicato "Il tesoro del bigatto", il romanzo di Giuseppe Pederiali che si rivelò un autentico bestseller (oltre un milione di copie vendute, anche in edizioni scolastiche e internazionali). Quel fantasy padano – incastonato nella trilogia che comprende anche "Le città del diluvio" e "La compagnia della Selva Bella" – ha reso popolarissimo l’autore finalese fra i lettori di tutte le età. E ora, il "Tesoro" di Pederiali si prepara a diventare un film d’animazione, grazie a una coproduzione internazionale che unisce Italia, Francia e Repubblica Ceca. "Quella ideata da Pederiali è una storia straordinaria che abbiamo amato da subito", dice Francesco Vecchi, regista parmigiano con una lunga esperienza a Parigi, che già da qualche tempo è al lavoro sulla riduzione cinematografica del romanzo. Già alcuni anni fa Stefano Cattini, produttore di origini carpigiane, ha iniziato a pensare a un film d’animazione sul "Tesoro del bigatto" e ha quindi acquisito i diritti. Il lavoro di sviluppo del progetto è stato lungo e complesso, ma ha già portato frutti: nei giorni scorsi a Finale, durante un evento promosso dall’associazione ‘Storie’, Vecchi e Cattini hanno presentato in anteprima un ‘teaser’ di minuti e mezzo, che ha richiesto il lavoro di una trentina di persone.

Il film verrà realizzato con la tecnica tradizionale della stop motion (o passo uno), ovvero riprendendo un fotogramma alla volta. I personaggi del film sono pupazzi, le scenografie sono reali, fisiche, non ricreate al computer. Anche la Gogamagoga è costruita ‘dal vero’. Tutto avviene con una tecnica di pregiato artigianato, e con i temi dell’animazione classica. "Storyboard e regia sono stati pensati in Italia, in Francia sono state costruite le scenografie e nella Repubblica Ceca sono stati realizzate le marionette dei personaggi – spiega Vecchi –. Io provengo dal mondo dell’illustrazione, e mi piaceva ricreare l’immagine di un Medioevo ‘sporco’, anche sgangherato, ma molto sincero". Quella di Pederiali – aggiunge il regista – "è una storia magica, che è piaciuta moltissimo fin da quando abbiamo presentato un primo dossier. Ciò che mi ha sempre colpito del libro è che parte come romanzo storico e si trasforma in un’avventura fantastica, in un’Emilia dove il fiume dominava e c’erano piene devastanti, e tanta, tanta nebbia". La stessa nebbia (o ‘fumana’) che si è dovuta ricreare in studio: "Abbiamo dovuto limitarla, altrimenti non si sarebbe visto nulla – sorride Vecchi –. Ma non potevamo raccontare una storia lungo il Po senza la nebbia". Ora si attendono le conferme per le risorse destinate al progetto: se i tempi saranno rispettati, la lavorazione piena del film inizierà nell’estate 2026 e dovrebbe richiedere un paio di anni.