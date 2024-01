Il ’Bike to work’ durerà fino al 2026: "Risparmiate 34 tonnellate di Co2"

A dire che funziona ci sono i riscontri in termini sia di partecipanti (cresciuti di quasi il 30% nel 2023) che di risparmio di anidride carbonica, pari a 34 tonnellate. Tanto è bastato, all’Amministrazione Comunale di Maranello, per estendere per altri tre anni (ovvero fino a tutto il 2026) il progetto ‘Bike to work’. Nato tre anni e mezzo fa per per incentivare i lavoratori a percorrere in bici il tragitto casa-lavoro, a fronte di un premio mensile che può arrivare a 50 euro, il progetto coinvolge 26 aziende del territorio e vede attualmente impegnati 252 partecipanti (nel 2022 erano 196) cui le aziende, stanti i loro accordi con il Comune di Maranello che li finanzia, corrisponde premi che possono arrivare a 50 euro al mese. L’incentivo vale infatti 20 centesimi a chilometro e viene registrato su un’apposita app che verifica il tragitto compiuto e le mancate emissioni di CO2, "e – spiega il sindaco Luigi Zironi – abbiamo deciso di prorogare il ‘bike to work’ non solo sulla base dei numeri, in crescita, ma anche e soprattutto per le finalità del progetto, che punta a ridurre il numero di auto su strada promuovendo sani stili di vita". Chiara Ferrari, assessore alla mobilità, sottolinea invece come il progetto si inserisca in un approccio più ampio che coinvolge anche "la programmazione relativa allo sviluppo della rete ciclabile locale, sulla quale stiamo investendo molte risorse per lo più intercettate dal Pnrr. Nei prossimi mesi verranno infatti realizzati nuovi percorsi ciclopedonali sul territorio in grado di garantire collegamenti ancora più efficaci tra le diverse zone della città".