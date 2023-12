Il bilancio del Comune: "In 10 anni investimenti per mezzo miliardo di euro"

Continuare a garantire i servizi, consolidandone la qualità e senza aumentare rette e tariffe, per aiutare le famiglie provate dall’inflazione e dalla crisi energetica. È uno degli elementi che caratterizza il Bilancio previsionale 2024-2026 del Comune richiamato dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli per sottolineare che "nonostante il Governo non abbia poi previsto nulla per gli enti locali nella legge di Bilancio, noi siamo costretti a fare da soli e, per esempio, aggiungeremo dieci posti di nido già da febbraio e altri dieci il prossimo anno scolastico".

Ma l’elemento centrale della manovra finanziaria rimane l’impegno sugli investimenti, quella "marcia in più", secondo Muzzarelli, che in questi anni "con gli interventi di rigenerazione della città, con infrastrutture, tecnologie e manutenzioni, ha rappresentato un’azione sicura per contrastare recessione e stagnazione economica".

La spesa corrente per il prossimo anno è prevista in quasi 261 milioni, per poi scendere a 252,8 nel 2025 e a 250,6 nel 2026. Mentre gli investimenti nel triennio sfiorano i 124 milioni di euro, con un 2024 che vale da solo, considerando anche le risorse del Pnrr, circa 90 milioni, "portando il totale degli investimenti nei dieci anni – ha sottolineato Muzzarelli – a toccare il mezzo miliardo di euro. E il Pug che abbiamo approvato – ha aggiunto – rappresenta lo strumento urbanistico per proseguire questo percorso, agevolando anche interventi privati all’insegna della pubblica utilità".

Il Bilancio è stato approvato dai gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Europa verde - Verdi e Modena civica), con il voto contrario delle opposizioni. Al voto si è arrivati al termine di un dibattito che era stato preceduto la scorsa settimana dalla discussione di diverse delibere strettamente collegate alla manovra finanziaria.

Oltre a non prevedere ritocchi alle tariffe, non si metterà mano alla leva fiscale. "Anzi si prevedono – spiegano dal Comune – benefici per circa 3 milioni di euro per famiglie e imprese", come aveva illustrato l’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza stimando in un milione di euro il risparmio sulle tariffe dei servizi, rispetto all’aumento dei costi di cui si farà carico il Comune. Mentre un milione e 300 mila euro è la cifra delle minori entrate dovute alla rimodulazione degli scaglioni Irpef decisa dal governo, "senza prevedere rimborsi per gli enti locali: accorpando i primi due scaglioni (fino a 28 mila euro) l’aliquota dell’addizionale comunale dello 0,5 prevista per il primo scaglione (oggi fino ai 15 mila euro) verrà attribuita anche a chi oggi paga lo 0,64 e ciò determinerà una riduzione dell’imposta anche per gli scaglioni superiori".

Continua, anche l’impegno nella lotta all’evasione che nel 2023 ha consentito di recuperare 2,5 milioni in più dell’anno precedente con accertamenti per 15 milioni e 600 mila euro, la stessa cifra che si prevede per il 2024, soprattutto da Imu e Tari.

Sul bilancio centrodestra agguerrito. La Capogruppo di Fratelli d’Italia Elisa Rossini e il presidente provinciale del partito Ferdinando Pulitanò fanno presente tra l’altro che "sul fronte del servizio rifiuti non si può non rilevare come tra le entrate da Tari previste in 42 milioni e le spese di gestione del servizio di rifiuti indicate in 34,8 milioni di euro vi sia un gap di 7,2 milioni. Noi crediamo che tale anomala differenza, non essendo spiegabile, debba essere restituita ai cittadini per ridurre la Tari già dalla prossima delibera che andrà a definire le tariffe . Con questi dati "mantenere invariata la Tari dal 2017, come afferma l’assessore Filippi, non è un vanto e viene il dubbio che la differenza di cui abbiamo parlato sia in realtà quello che il Comune ‘guadagna’ sulla Tari". Il Comune tolga definitivamente questo dubbio e finalmente la riduca. Parallelamente, con l’aumento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, aumentano anche gli utili di Hera e i dividendi che il nostro Comune percepisce con conseguente totale assenza di terzietà del Comune rispetto ad Hera che si è manifestata chiaramente nei disagi causati da un anno a questa parte".

Anche il segretario regionale di Alternativa popolare Alberto Bosi si scaglia contro la manovra: "Gli imprenditori sono rimasti inascoltati sulla diminuzione delle tasse. Sono anni che chiedono di ridurre la pressione fiscale: noi schierandoci dalla loro parte avevamo chiesto con apposite mozioni il taglio di alcuni tributi, come la Tari, ma in tutta risposta il centrosinistra li ha addirittura aumentati in due occasioni".