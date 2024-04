Il bilancio della polizia. Reati, allarme minori e maltrattamenti: "Lotta alla violenza"

La sicurezza è un bene prezioso. E’ partendo da questo presupposto che ieri mattina il questore Donatella Dosi, nell’ambito delle celebrazioni per il 172° Anniversario della fondazione della Polizia ha ribadito l’impegno della Polizia di Stato verso i cittadini. "Esserci sempre", questo il tema delle celebrazioni, a conferma del ruolo svolto dalla Polizia di Stato a difesa dei diritti dei cittadini in un’ottica di sicurezza partecipata. La cerimonia istituzionale, patrocinata dal Comune, si è svolta nel Laboratorio Aperto Modena – ex AEM alla presenza delle più alte cariche civili, militari e religiose, di una rappresentanza dell’Accademia Militare e degli studenti degli istituti "San Carlo" e ITIS "E. Fermi". Il Questore, nel suo intervento, ha posto l’attenzione sulla crescente violenza nel nostro territorio, in particolare quella giovanile e di genere, divenute una vera e propria "emergenza sociale", con condotte incomprensibili e intollerabili nei confronti di educatori, sanitari, forze dell’ordine. E’ stata quindi ribadita la preoccupazione per fenomeni di devianza giovanile: vi è da tempo – ha sottolineato il questore – un facile ricorso alla violenza da parte dei giovani con una forte indifferenza alle regole e un abbassamento dell’età di chi commette reati. "Dobbiamo tutti interrogarci sul fenomeno – ha sottolineato Dosi – spiegando come vi debbano essere prima gli interventi delle famiglie e della scuola e solo per ultimo quello delle forze dell’ordine". Per capire la portata del fenomeno, la divisione anticrimine ha emesso, tra i numerosi avvisi orali, ben 22 provvedimenti nei confronti di minori in attuazione del cosiddetto Decreto Caivano, a soli 6 mesi dall’emanazione. Importanti infatti i numeri di un primo bilancio dell’attività svolta dalla Polizia di Stato: il lavoro costante della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati di Carpi, Sassuolo e Mirandola ha portato a 247 arresti nel 2023 e a 62 arresti e 247 denunce nel solo primo trimestre del 2024. Forte e fondamentale il lavoro di contrasto alla violenza di genere, portato avanti dalla polizia: già 46 gli ammonimenti da inizio anno. Nel 2023 sono stati 226 i casi di codice rosso (maltrattamenti), in aumento rispetto all’anno precedente, e già 158 quelli del primo trimestre 2024. Fondamentale e incessante poi il lavoro portato avanti dall’ufficio passaporti: ben 42.340 documenti rilasciati lo scorso anno con un incremento del 51% rispetto al 2022. Non da meno l’Ufficio Immigrazione che nel 2023 ha prodotto 38.995 permessi di soggiorno a fronte dei 35.600 dell’anno precedente e ha emesso 464 provvedimenti di espulsione, 145 in più rispetto al 2023. L’Ufficio di Gabinetto, fulcro dell’intera attività della Questura, nel 2023 ha prodotto un totale di 2583 ordinanze e gestito 837 servizi di ordine pubblico. Importante il lavoro svolto nell’ambito delle manifestazioni ed eventi in ambito provinciale, che si sono svolti senza turbative per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, grazie alla Digos. Notevole impegno è stato poi profuso dalle specialità della Polizia Stradale, cibernetica e Ferroviaria. Il questore, da poco arrivato a Modena, ha poi ringraziato la propria ‘squadra’: uomini e donne della Polizia di Stato costantememente al servizio del cittadino. Al termine della cerimonia, quale ringraziamento simbolico ai cittadini che si contraddistinguono per un alto senso civico, il Questore ha consegnato un riconoscimento a Luigi Totaro, il cui contributo è stato determinante ai fini dell’arresto – a febbraio – di tre giovani per tentato furto aggravato in abitazione.

Inoltre ieri Polizia scientifica e Stradale hanno intrattenuto gli studenti coinvolgendoli in attività tecniche di specifica competenza. Nella galleria centrale del Laboratorio Aperto è stata, invece, allestita a cura dell’ispettore in quiescenza Gianni Bettelli una mostra di divise, materiali e armamenti storici della Polizia di Stato. Ad allietare la cerimonia, interventi musicali grazie alla collaborazione con il Teatro Pavarotti-Freni.