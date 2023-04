Il biomedicale in piazza "Il payback toglie lavoro"

Le aziende del settore biomedicale pronte a fare muro contro il payback sanitario, il meccanismo che obbliga le imprese a concorrere alla copertura parziale dei deficit di bilancio nella sanità accumulati dalle Regioni. Lunedì tante aziende si sono date appuntamento a Roma, in piazza Repubblica, alle 10, per manifestare la propria indignazione verso un provvedimento del 2015, riscoperto nel luglio scorso, che peserebbe per svariate centinaia di migliaia di euro su società di dispositivi e materiali medico-sanitari, forniti alle strutture ospedaliere durante il periodo 2015-2018.

La mobilitazione sarà sostenuta in particolare da Fifo Confcommercio e Pmi Sanità che da mesi spingono "per un dialogo con le forze politiche, allo scopo di risolvere una situazione ormai divenuta insostenibile per le aziende. L’attuale normativa sul payback – scrivono Massimo Riem e Gennaro Broya De Lucia rispettivamente presidente Fifo Confcommercio e Pmi Sanità – mette a rischio migliaia di micro, piccole e medie imprese del settore delle forniture ospedaliere. La richiesta di confronto è stata spesso parzialmente inascoltata o disattesa dalle istituzioni che, con il Decreto Legge Energia hanno proposto uno sconto da 1 miliardo, condizionato alla rinuncia dei ricorsi al Tar per tutte le aziende. Questa soluzione, non solo non è frutto di un confronto tra tutte le parti interessate, ma anche una proposta che non eviterebbe il fallimento di gran parte delle piccole medie imprese".

La richiesta delle Regioni per tamponare la situazione di emergenza nei bilanci della sanità è di 2,2 miliardi, limitatamente appunto al quadriennio 2015-2018. Il governo ha annunciato la disponibilità a farsi carico di partecipare per la metà di questa somma, ma si pretende la rinuncia ai ricorsi a Tar, corte Costituzionale e Corte Europea. Una proposta non gradita e che sta alimentando allarme nel settore, poiché non annullerebbe l’efficacia e l’estensione del meccanismo del payback per gli anni successivi.

Alberto Greco