Il biometano dai rifiuti organici. Nuovo impianto nel Modenese

SPILAMBERTO (Modena)

Dai rifiuti organici e dagli scarti del processo di lavorazione dell’industria agroalimentare al biometano, preziosa fonte energetica che può muovere le nostre auto o accendere i fornelli di casa. L’economia circolare, ormai, è sulla bocca di tutti, ma vedere questo processo in atto, come è accaduto ieri a Spilamberto, nel Modenese, in occasione dell’inaugurazione del nuovo impianto di Biorg, società nata dalla partnership tra due colossi del territorio – il Gruppo Hera e Inalca – è un’altra cosa. Ai piedi degli enormi ’digestori’, silos capaci di trasformare, con un processo completamente biologico, quella che comunemente chiamiamo immondizia, così come davanti al sofisticato container in cui avviene la delicata ’pulizia’ del biogas, ci si rende conto di come la tecnologia abbia davvero permesso di trasformare lo scarto in oro. L’impianto di Spilamberto, definito all’avanguardia, "è – come spiega la vicepresidente della Regione Irene Priolo – il quinto in Emilia-Romagna". Ha avuto il ruolo di apripista quello di Sant’Agata Bolognese, realizzato nel 2018. "In questo territorio – aggiunge orgogliosa – stiamo facendo miracoli". Le fa eco il sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini, che scandisce subito: "Noi abbiamo detto ’yes, in my backyard’ (sì, nel mio giardino, in riferimento alla cosiddetta sindrome Nimby, che vede le comunità osteggiare progetti ad alto impatto sul territorio, anche se virtuosi, ndr). La nostra comunità crede nell’economia circolare e non si limita a parlarne, ma la fa". Costantini sottolinea anche che l’impianto nasce dalla riqualificazione di un vecchio edificio il cui scopo era lo smaltimento dei liquami prodotti dagli allevamenti intensivi. "Un progetto che non decollò e rischiava di trasformarsi in uno spreco importante di denaro. E che oggi diventa ricchezza". Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera, mette quindi l’accento sui grandi numeri che aiutano a comprandere l’impatto di questo progetto: "Utilizzando il biometano qui prodotto per le automobili, ogni anno si eviterebbe di immettere nell’atmosfera anidride carbonica per circa 7mila tonnellate, l’equivalente di 280mila alberi. La transizione green – aggiunge – è la sfida più significativa da qui al 2050. E non è rinviabile". D’accordo con lui Paolo Boni, amministratore delegato di Inalca, società del Gruppo Cremonini: "Questo è un passo importante per consolidare e rafforzare il nostro modello integrato e sostenibile. Qui si avrà una piena valorizzazione dei nostri scarti di lavorazione e, grazie alla sinergia con un altro impianto di compostaggio, a Nonantola, avremo fertilizzante per i nostri terreni". L’amministratore delegato di Biorg Paolo Cecchin, infine, mette in fila i numeri principali dell’impianto: "Grazie a un investimento di 28 milioni di euro, l’impianto produce a regime ogni anno 3,7 milioni di metri cubi di biometano e circa 18mila tonnellate di compost". Questo biometano, tradotto ’in pratica’, potrebbe alimentare un’auto per 52 milioni di chilometri.