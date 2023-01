Il boss latitante legato al furto del Velazquez

di Valentina Reggiani

Dobbiamo tornare indietro di molti anni per capire quale legame oscuro si creò tra il superlatitante Matteo Messina Denaro e la nostra città. Ieri l’Italia intera e non solo ha esultato per la cattura del boss mafioso, da parte dei carabinieri del Ros. Un arresto che arriva dopo trent’anni di latitanza di uno dei ricercati più pericolosi al mondo. Impossibile, quindi, non tornare con la memoria indietro nel tempo quando il nome del superlatitante emerse nella vicenda del furto alla Galleria Estense di Modena, nel gennaio 1992.

Messina Denaro era un esperto di opere d’arte e ne gestiva il traffico. Quel giorno, nel 1992 un commando armato composto da quattro banditi legati al boss del Brenta Felice Maniero, che a Modena gestiva il giro di bische clandestine da tempo irruppe nella pinacoteca e dopo aver legato i custodi si portò via il ritratto del duca Francesco I di Velazquez, il trittico di El Greco, la Madonna col bambino di Correggio, La piazzetta di San Marco e L’isola di San Giorgio Maggiore di Guardì. Parliamo di opere del valore di 75 miliardi di lire.

Maniero, evaso, era entrato in azione dopo essere stato arrestato otto anni prima sempre nella nostra città che ben conosceva, dunque.

"Era il 1984 quando arrestammo il giovane boss, all’epoca 29enne e altri nella trattoria Toscana in via Gallucci – spiega l’allora investigatore della squadra mobile Giuseppe Zaccaria – I suoi affari da tempo si erano estesi fino a Modena, in contrapposizione con i casalesi. E, qualche anno dopo, furono commissionati quei furti alla Galleria Estense".

È proprio al furto dei dipinti che Messina Denaro appare legato: in quel momento, infatti, le opere rappresentavano un’arma di ricatto nei confronti dello Stato. Quei capolavori – secondo la voce di alcuni pentiti – furono al centro di una trattativa a cui partecipò proprio Messina Denaro. L’obiettivo era quello di ottenere benefici per i detenuti eccellenti mafiosi di allora. Le opere, però, furono recuperate, in una tomba nella bassa ferrarese. La ‘storia’ racconta che le foto di quei dipinti arrivarono subito nelle mani dell’esperto d’arte Messina Denaro, al fine di chiedergli se Cosa Nostra potesse intervenire per recuperarle.

Proprio sul Carlino, dopo il maxi colpo d’opere d’arte, il critico Vittorio Sgarbi ipotizzò all’epoca il coinvolgimento della mafia.