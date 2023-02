Il bus sostitutivo è in ritardo, i passeggeri perdono Gigetto

‘Gigetto’ ci risiamo. Ieri, ancora una volta, la coincidenza tra autobus sostitutivo e treno, che copre la tratta Sassuolo- Formigine, è saltata, così una cinquantina di pendolari sono rimasti ad attendere al freddo il treno successivo. A denunciare, per la seconda volta, il disservizio della società di trasporti regionale è Marina Stefani, pendolare e abbonata al servizio Tper. "Questa in realtà è la terza volta che capita, la seconda però nelle ultime due settimane.- precisa Stefani- Dal capolinea di Sassuolo siamo partiti poco più tardi delle 7.44, l’orario in cui deve effettivamente partire la corsa, ma a Corlo ci siamo ritrovati nel traffico a causa di un incidente lungo la tratta; siamo arrivati a Formigine dunque poco più tardi. Arrivati in stazione abbiamo visto il treno delle 8.07,diretto a Modena, partire". Ad accrescere il disagio è la nuova fermata dell’autobus sostitutivo a Formigine: a seguito del tragico incidente avvenuto il 28 gennaio, che ha visto l’investimento e il decesso di un pendolare, la corriera non sosta più nel piazzale antistante la stazione. "Adesso il bus ferma in una via parallela -continua la donna- ma la distanza è minima, circa di un minuto. Alcuni studenti presenti hanno iniziato a correre per raggiungere il convoglio ma alla fine abbiamo dovuto attendere altri 45 minuti per la corsa successiva; al freddo e senza poterci sedere, ritardando a lavoro, a scuola e all’università". Per Stefani questo è un problema di comunicazione: "Sembra quasi che la ditta che effettua il servizio di autobus sostitutivo non comunichi eventuali ritardi a Tper ma questo poi si ripercuote sul cittadino. Occorre trovare una soluzione".

Ylenia Rocco