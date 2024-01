Il Cagliari interessato a Defrel. Nella trattativa mette Bradaric

Il Cagliari pensa a Gregoire Defrel, e cerca di inserirsi nella trattativa che vede l’attaccante francese possibile pedina di scambio per arrivare a Domagoj Bradaric, sul quale i neroverdi avrebbero messo gli occhi non meno che sul giovane centrocampista juventino Fabio Miretti. Il mercato di gennaio comincia in sordina, ma viste le necessità neroverdi – servono due difensori e un centrocampista, al Sassuolo – tanto vale darne conto. E raccontare come per il duo Carnevali & Rossi si tratti non solo di acquistare ma anche (e soprattutto) di cedere per poter acquistare, magari tramutando prestiti in riscatti obbligatori: in questa prospettiva vanno lette le voci che vogliono in partenza non solo Defrel, ma anche Alvarez, che ha estimatori in Sudamerica ma sarebbe appetito anche dalla Reggiana. Altri possibili partenti Ceide e Vina, che hanno mercato all’estero, ma l’idea è che la dirigenza neroverde preferisca stare alla finestra ancora per almeno una decina di giorni, senza affrettare operazioni per mettere a punto le quali c’è tutto il tempo. In particolare, si tratta di capire chi torna – Racic su tutti, ma anche Obiang - e se torna quando e farci due conti per capire dove si va a ‘sbattere’. E su chi poter contare da qui a fine stagione: la partita di gennaio è quella, e lì si gioca...

