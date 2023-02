"Il calcio ’allena’ i giovani a inseguire sogni e obiettivi"

Il Modena FC scende in campo al fianco delle scuole, diventando sponsor del ’Campionato di giornalismo’ del Resto del Carlino.

Qual è il valore aggiunto che ha spinto la società a supportare ‘Cronisti in classe’?

"La credibilità e l’esperienza pluriennale dell’iniziativa s’incastrano perfettamente con la volontà del Modena FC di legarsi sempre più al suo territorio e di costruire, insieme alle famiglie e alle scuole, i giovani tifosi di oggi che saranno gli uomini tifosi di domani: forte senso di appartenenza sulla base dei reali valori dello sport".

Il luogo comune è che lo sport tolga tempo allo studio. Ma i giocatori del Modena che frequentano l’università sono la dimostrazione che è possibile eccellere in entrambi i settori. Quali sono i benefici psicofisici del calcio?

"Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio disse un giorno Mourinho… E’ vero, abbiamo in squadra un laureato, Gerli, e ragazzi che frequentano l’università come Giovannini e Magnino, ma non siamo un caso isolato. Lo sportivo moderno vive del suo talento e si prepara a quando non potrà essere più un atleta competitivo. Lo dicono gli esperti, medici e ricercatori: chi fa sport allena la sua volontà ad affrontare tutti gli ostacoli e nella vita purtroppo non mancano. In uno gioco di squadra come il calcio, per altro, non sei mai solo davanti a un risultato, buono o cattivo: lo condividi con altri. L’obiettivo è l’essenza di ogni sport e averne sempre uno nuovo stimola la passione, l’impegno, la volontà, il sogno".

Quanti sono i bambini che stanno crescendo nella grande famiglia del Modena Fc?

"Oltre 600. Il Settore Giovanile, dagli Under 13 alla Primavera, si dedica ai campionati di categoria più agonistici, ma sempre con obiettivi di formazione e non solo alla ricerca dei meri risultati. L’Accademia Modena 1912 opera invece nelle fasce di età più basse, dove la psicomotricità e la tecnica di base suonano come puro divertimento. Poi c’è il Modena Femminile, con un proprio Settore Giovanile, dagli Under 12, in forte crescita perché sono sempre di più le bambine che scelgono il calcio come primo sport. Infine, sono oltre 20 le società dilettantistiche del territorio affiliate al progetto #canarinisicresce e con le quali condividiamo metodologie e valori".

La vostra società organizza summer camp al Braglia, una vera e propria Academy che unisce socialità e talento: quanti ragazzi partecipano?

"I camp estivi sono certamente l’occasione migliore per unire divertimento, formazione calcistica e vita di gruppo. Li organizzeremo anche quest’anno giornalieri allo stadio Braglia e fuori Modena settimanalmente tra montana e lago. Il progetto 2023 sarà presentato a breve con l’apertura delle iscrizioni".

I giovani di oggi sono i tifosi di domani, quali sono le agevolazioni che offrite alle famiglie per seguire i match dal vivo?

"Detto che per gli under 6 l’ingresso è sempre gratuito, per i biglietti abbiamo tariffe popolari per gli under 16 e per gli abbonamenti era disponibile un pacchetto famiglia. Ci sono sempre tariffe agevolate anche per donne e over 65, quindi si può venire allo stadio anche con la mamma e i nonni. Settore Giovanile, Accademia, Modena Femminile e società affiliate hanno prezzi in convenzione per i tesserati e le loro famiglie. Il Modena FC accoglie tutti: vi aspettiamo".