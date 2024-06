Il calcio modenese piange mister Ildegardo Casoni

Il calcio modenese piange Ildegardo Casoni, tecnico conosciuto e stimato che a 71 anni si è arreso al male. Classe ’53, "Gardo" come tutti lo chiamavano, era stato un buon giocatore partendo dalle giovanili del Sassuolo e poi affermandosi fra Consolata e Sanmichelese, da dove nel 1989 era cominciata la sua ultra ventennale carriera da tecnico. Fra le altre Casoni ha guidato anche Formigine, Visport, poi Colombaro, Polinago e Cavola, lasciando una decina di anni fa il calcio. "Era un sergente di ferro in panchina – lo ricorda Massimiliano Bondi, amico d’infanzia e "tuttofare" del mitico Pescarola in tanti tornei della Montagna – e forse per questo non a tutti i giocatori piaceva. "Gardo" ti faceva lavorare davvero, ma era anche molto apprezzato per il suo essere una persona vera, oltre che intenditore di calcio. Lo avevo avuto con me al Pescarola e sono stati anni fantastici. Ci sentivamo tutt’ora spesso e la sua morte ci ha lasciato tutti sotto shock. Ci mancherà davvero tanto". Casoni lascia l’anziano padre Nando, la moglie Marcella e la figlia Francesca. Le sue esequie si sono svolte venerdì mattina presso la chiesa parrocchiale di Rometta a Sassuolo, alla presenza fra gli altri anche del presidente del Sassuolo Carlo Rossi, dell’ex calciatore Giancarlo Corradini e di tanti suoi ex calciatori. (d.s.)