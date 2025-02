Il calendario del 2025. Arriva una manifestazione dedicata alle moto d’epoca

Il quartiere fieristico di Modena non sta smobilitando, "anzi è già praticamente pronto un calendario completo di manifestazioni che abbracceranno gran parte dell’anno", ribadisce Marco Momoli, direttore di ModenaFiere. Certo, una rassegna di grande successo come "Play" (il festival del gioco) è stata trasferita a Bologna, "perché ormai i nostri spazi a Modena erano troppo limitati per la crescita di questa manifestazione, che comunque continueremo a organizzare con lo staff di ModenaFiere, e avrà anche momenti di interazione nella nostra città", anticipa Momoli. I padiglioni di viale Virgilio non resteranno vuoti e deserti, assicura il direttore: "Per esempio, sono già confermate alcune manifestazioni come ‘Wow Modena’ che includerà anche ‘Verdi passioni’, il 1° e 2 marzo, e la classica Campionaria di primavera". E dal 23 al 25 marzo si rinnoverà, con cadenza biennale, ‘iMeat’, fiera internazionale delle attrezzature per il comparto carne che si rivolge ai negozi di macelleria e gastronomia, alle industrie per la lavorazione delle carni e alle piccole e medie aziende d’eccellenza. In più, durante la prossima primavera prenderà a ModenaFiere un nuovo appuntamento, tutto esclusivamente dedicato alle moto d’epoca, "che organizzeremo con la società che nell’autunno cura la fiera delle auto e moto d’epoca a Bologna – spierga Momoli –. Sarà per noi un investimento importante, ma crediamo nel valore e nell’attrattività di questa manifestazione verso un pubblico di appassionati, e particolarmente in questo territorio della motor valley". Tornerà anche Modena Nerd, due giorni tutti dedicati alla cultura pop, manga, videogames, cosplay: proprio lo scorso weekend si è tenuta la sua versione bolognese.

Più in generale, restano comunque i timori sul futuro del comparto fieristico modenese, alla luce delle rassegne ‘emigrate’ a Bologna e di quelle cancellate, come Skipass. "È evidente che il panorama fieristico sta cambiando, e va ripensato tutto il tema delle fiere – aggiunge l’assessore Zanca –. Una fiera come Skipass purtroppo si è scontrata con il fatto che il mercato delle attrezzature per gli sport invernali è cambiato, ma tante altre manifestazioni continuano a generare interesse e richiamo".

Stefano Marchetti