Il calendario dell’Arma: "Un simbolo importante che racconta alla gente la nostra attività"

Dodici tavole che raccontano l’impegno e la preparazione degli uomini dell’Arma. E’ stato presentato ieri mattina presso la parrocchia San Pio X di via San Giovanni Bosco il Calendario 2024 dei Carabinieri. Un appuntamento fisso che quest’anno ha voluto avere come "padrini e madrine" alcuni anziani del quartiere che hanno partecipato ad un incontro con i militari contro le truffe, uno dei tanti aspetti dell’impegno quotidiano dell’Arma.

Non è un caso che il titolo del calendario 2024 sia ’I carabinieri e le comunità’, un riferimento al carabiniere come presenza costante accanto alla cittadinanza. L’opera è stata realizzata dallo studio di design Pininfarina; 12 storie, una per ogni mese, raccontate dalla penna dell’editorialista Massimo Gramellini; dal sacrificio di Fiesole del 12 agosto 1944 alle azioni di tutti i giorni come il sostegno alle persone più fragili, anziani e adolescenti, dall’attenzione alla violenza di genere fino agli aiuti alla popolazione durante le calamità naturali.

"Il calendario per noi è un simbolo editoriale che identifica la nostra attività nel tempo – ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri di Modena Antonio Caterino – nei 210 anni di storia che oggi festeggiamo abbiamo voluto condividere nelle dodici tavole dodici fatti che sono diventati storie e che simboleggiano il nostro impegno a favore della comunità" . Una banda rossa, emblema dell’Arma, avvolge l’intera opera attraverso uno dei segni distintivi più significativi e storici dell’uniforme dell’Arma, che caratterizza i pantaloni del carabiniere. Il calendario, oggi è giunto ad una tiratura di 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in otto lingue straniere oltre che in sardo e in friulano. Oltre al calendario è stata pubblicata l’edizione 2024 dell’Agenda illustrata attraverso quattro racconti di fantasia ispirati alla realtà.

Le storie, descritte dalla penna di Gramellini, narrano alcune delle gesta più eroiche – come il sacrificio consapevole compiuto a Fiesole – ed altre appartenenti alla vita di tutti i giorni - come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid19. Storie che il Comandante Generale dell’Arma, Teo Luzi, ha definito "così edificanti che sembrano inventate, e sono invece episodi reali" sottolineando come "i Carabinieri sono sempre presenti, attori protagonisti dei soccorsi dopo una calamità, della speranza dopo lo sconforto, dell’ordine dopo il caos, della giustizia dopo un torto. Il senso del dovere, da duecentodieci anni guida ideale di ogni intervento, è lo spirito che anima il nostro servizio". Le 12 storie – eterogenee per epoca storica, ambientazione geografica e avvenimenti narrati – sono unite dalla capacità di ascolto e di vicinanza dell’Arma, "filo conduttore” che attraversa l’intera narrazione del Calendario: una banda rossa creata dalla matita di Pininfarina che parte dalla Fiamma – emblema dell’Arma dei Carabinieri - e avvolge l’intera opera attraverso uno dei segni distintivi più significativi e storici dell’uniforme dell’Arma, che caratterizza i pantaloni del Carabiniere".