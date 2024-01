Il Cammino dell’Unione sarà presentato alla fiera di Milano. Gli ideatori: "I viandanti sono in continuo aumento"

Il "Cammino dell’Unione" sta diventando una cosa sempre più seria. Non che prima d’ora non lo fosse – sono sempre 109 chilometri ad anello suddivisi in cinque tappe, che attraversano le emergenze culturali e naturalistiche più importanti dei comuni dell’Unione Terre di Castelli – ma, appunto, per questo percorso ideato dai vignolesi Giuseppe "Leo" Leonelli e Federica Bergonzini, stanno per arrivare appuntamenti importanti, che sono stati presentati ieri in municipio a Vignola durante una conferenza stampa.

Per la prima volta, infatti, questo cammino (e quindi tutto ciò che esso implica, in termini di promozione della conoscenza del Vignolese, di Guiglia, di Zocca, etc.) si racconterà a Milano, durante la fiera di settore "Fa’ la cosa giusta!", in programma dal 22 al 24 marzo prossimi. Inoltre, sempre in occasione della fiera, avrà un sito internet completamente rinnovato e, grazie a un finanziamento di 5.000 euro dell’Unione Terre di Castelli e di altri 5.000 euro del bilancio comunale di Vignola confermati anche per il 2024, saranno posizionati nuovi cartelli segnaletici lungo il percorso, con la finalità di adeguarli a quelli degli altri percorsi regionali. Intanto proprio Giuseppe Leonelli, ieri, ha fornito alcuni numeri di come sta andando il Cammino dell’Unione, alla presenza tra gli altri di Emilia Muratori presidente dell’Unione, di Umberto Costantini assessore al turismo dell’Unione e di Valentina Poli in rappresentanza degli albergatori e dei ristoratori che sono convenzionati col Cammino. "Le credenziali distribuite ai viandanti (ovvero il tagliandino da timbrare ogni volta che si finisce una tappa, ndr) che hanno partecipato in maniera organica al Cammino, nel 2023, sono state 601 – ha spiegato Leonelli - il 10% in più rispetto all’anno precedente, quello del debutto dell’iniziativa. A questi vanno aggiunti coloro che camminano senza ritirare le credenziali e le 170 credenziali consegnate alla scuola media di Castelnuovo. Siamo convinti che sia davvero un buon dato soprattutto se pensiamo che da maggio a metà luglio i cammini dell’Emilia-Romagna sono stati penalizzati da eventi meteorologici estremi, piogge intense e smottamenti. Solo nel mese di agosto, lentamente, è ripreso il flusso dei camminatori…. Che indotto hanno generato? Stando prudenti – prosegue ancora Leonelli - consideriamo che ogni persona abbia speso 250 euro nei cinque giorni del Cammino dell’Unione (200 euro comprensivi di cena, pernottamento e colazione per 4 giorni e 50 euro per spese varie). Se moltiplichiamo le presenze per la spesa media, otteniamo un valore di 150.250 euro".

