Il cammino La città di notte è un’opera d’arte

È un ‘Perdersi e Orientarsi’, in un ‘Attraversamento urbano notturno’, quello che il Teatro dei Venti ha elaborato in occasione dei suoi vent’anni. Un evento che invita la cittadinanza a vivere un’esperienza collettiva unica, con partenza sabato alle 23 dalla stessa sede del Teatro dei Venti (via San Giovanni Bosco 150) a Modena. "Da qui prenderà avvio il cammino – spiega Stefano Tè, direttore artistico e regista del Teatro dei Venti – una ‘azione’ che intreccia arte, comunità e movimento, affidandosi alla forza del passo condiviso".

L’iniziativa si inserisce nel percorso di ‘co-creazione’ (altra parola chiave dell’evento) sulla tematica ‘Perdersi e Orientarsi’, intrapreso dal Teatro dei Venti con un gruppo di artisti e operatori teatrali provenienti da tutta Italia. "L’obiettivo – prosegue Stefano Tè – è dedicarsi un tempo comune per attraversare insieme una contemporaneità segnata dall’incertezza, creando un’occasione di incontro e di riflessione attraverso il gesto del camminare, in cui il corpo diventa strumento di conoscenza".

"Ci sono tanti elementi chiave del nostro essere, quale teatro che ha sempre posto al centro le persone e le relazioni. Inoltre, volevamo dare vita di un’opera collettiva, irripetibile e corale, insieme ad altri artisti con cui abbiamo collaborato, Marco Adda, Ivana Bettoni, Francesco Chiantese, Sabino Civilleri, Giulio Costa (Ferrara OFF), Azzurra D’Agostino, Fabio Dorini (Teatro Magro), Stefania Minciullo, Kasia Pieniawska e Diego Pileggi (Jubilo Foundation), Beatrice Pizzardo, Francesco Rovito (delleAli Teatro), Martina Storani".

Ed è anche un "tributo a Modena, città che 20 anni fa ci ha dato ascolto e sostegno". Poi c’è l’elemento notte, "che rappresenta un altro modo di vedere la città. Non sarà una gita turistica, ma un esercizio che coinvolgerà tutti i sensi. Come teatro dei Venti andiamo nel carcere, nelle case di riposo, in luoghi di dolore dove cerchiamo sempre di aprire degli spiragli: ecco sarà un viaggio al bivio, in cui chiederemo ai partecipanti di affidarsi a noi. Potrebbe essere non ‘confortevole’, non diciamo a che ora finirà, ma solo che ‘si tende verso l’alba’, verso luoghi dove non sempre capita di andare. Per questo – ribadisce – chiediamo ai partecipanti (già oltre 100, con un numero massimo di 200) di fidarsi, affidarsi con la disponibilità di capire i diversi strati di lettura di questo evento. Le parole, e anche il silenzio, in un mondo in cui siamo sempre tutti iperconnessi".

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo online disponibile sul sito del Teatro dei Venti. Gli iscritti riceveranno via e-mail tutti i dettagli organizzativi.