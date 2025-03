Il campanile disturba un anziano: "Ora batterà solo tre volte al giorno"

Da oltre duecento anni scandivano le ore della giornata, dettando, specialmente in un passato meno recente, i ritmi della vita non solo religiosa, ma soprattutto sociale. Da qualche giorno, invece, le campane legate all’orologio del campanile di Montale non suonano più. Motivo? Disturbano una persona anziana che altrimenti non riesce a riposare durante il giorno. Così il parroco, seppure "con grande amarezza", come ha ammesso lui stesso, ha preso questa decisione, per mettere fine anche a una questione che tra telefonate, mail e noie varie andava avanti da diversi mesi e avrebbe rischiato di finire in tribunale.

La questione è divenuta di dominio pubblico domenica scorsa, quando lo stesso Don Andrea ha annunciato dal pulpito il perché si è deciso di suonare le campane solo tre volte al giorno - alle 8, alle 12 e alle 20 – e non più nella fascia oraria 7,30 – 21. Poco dopo, si sono scatenati anche i commenti via social. A intervenire, finora, sono stati soprattutto cittadini che, credenti o meno, vorrebbero vedere ripristinato il servizio, soprattutto per rispetto verso una tradizione che, appunto, proseguiva ininterrotta da oltre 200 anni. A ricordare del resto che questo "servizio verso la comunità" ha ormai secoli alle spalle è stato lo stesso Don Andrea, che sempre domenica scorsa ha avvertito i fedeli che "non si tratta di un guasto".

Tuttavia, "con grande amarezza", il parroco ha optato per il compromesso dei rintocchi solo tre volte il giorno. "Guerre non ne voglio – ha poi aggiunto Don Andrea – e rimane l’auspicio che un giorno si possa riprendere tale consuetudine". C’è intanto chi si chiede sui social, tra coloro che vorrebbero rivedere ripristinato il servizio, quanto sia giusto che una singola famiglia possa decidere per un’intera comunità. Anche il sindaco, Massimo Paradisi, non nasconde tra le righe una certa amarezza per la situazione che si è venuta a creare, e sottolinea come l’amministrazione abbia "sempre cercato di favorire il dialogo tra le parti, per trovare una soluzione condivisa". I musi lunghi, per ora, con il compromesso che è stato trovato, rimangono.

Marco Pederzoli