"Il ’campanone’ è pronto, tempi rispettati"

Quando i lavori cominciarono, e le impalcature impacchettarono il ‘campanone’, ovvero la torre dell’orologio di piazza Garibaldi, mettendo tutti i sassolesi con il naso all’insù, si dissero che sarebbero durai cinque mesi per finirli. Era luglio, ieri l’impalcatura è stata smontata restituendo alla città uno dei suoi simboli principali. I tempi? Cinque mesi e qualche giorno e proprio in questa inedita puntualità starebbe la notizia ma, al netto delle facili ironie sulle proverbiali lungaggini delle opere pubbliche, quello che vale la pena registrare è il completamento del restyling della torre campanaria di piazza piccola, sulla quale il Comune ha investito circa 140mila euro, 50mila euro dei quali donati all’Amministrazione da Marazzi Group, che del resto al Comune aveva già donato, quarant’anni fa – era il dicembre del 1983 - il grande orologio che campeggia sulla torre stessa. "E’ un bel regalo di Natale alla città, del quale vanno ringraziati gli uffici ed SGP che hanno predisposto i lavori, i tecnici che hanno elaborato il progetto, la Soprintendenza che ha dato celermente le autorizzazioni che servivano e naturalmente alla Marazzi, che ha sostenuto questa operazione alla quale tenevamo, come Giunta, in modo particolare. Le squadre hanno lavorato anche il sabato e la domenica per concludere nei termini previsti: giusto ringraziare anche loro per l’impegno", spiega il vicesindaco Alessandro Lucenti, che si scusa anche per il disagio portato alle attività commerciali "che si sono viste in parte penalizzate dal cantiere". I lavori hanno riguardato, in generale, la messa in sicurezza dei manufatti intonacati, delle coperture, dei cornicioni e delle balconate oltre che delle statue "che – ammette Lucenti – abbisognavano di un intervento radicale anche di pulizia". La Torre, costruita su progetto dell’architetto ducale Antonio Loraghi, è stata edificata alla fine del XVII secolo: rimaneggiata in più occasioni, da oltre quattro secoli è il simbolo della città, epicentro e punto focale di quello che è e resta il cuore di Sassuolo, quella piazza Garibaldi sul cui selciato sono passati tutti gli avvenimenti che hanno fatto la storia della città, a cominciare dalla Liberazione per finire alla promozione del Sassuolo in serie A. "E’ il principale simbolo della nostra città, la piazza, e la torre la caratterizza: come Amministrazione siamo molto soddisfatti e ben felici di averla riportata al suo splendore: a giorni – prosegue Lucenti – completeremo anche il nuovo impianto di illuminazione che è stato studiato ad hoc per far risaltare ‘il campanone’ in tutta la sua bellezza anche nelle ore notturne".

Stefano Fogliani