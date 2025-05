"Il campo da padel rischia di andare sott’acqua"

"Il campo da padel al centro sportivo di San Cesario rischia di andare sott’acqua e la situazione, da parte dell’amministrazione, è completamente fuori controllo" È questa, in estrema sintesi, la denuncia fatta dal consigliere di opposizione Mirco Zanoli, il quale ha anche aggiunto: "In consiglio comunale avevo già fatto presente il problema e il sindaco mi aveva risposto che il problema era dovuto alle acque meteoriche. Evidentemente, così non è. E, ad oggi, mancano ancora soluzioni efficaci".

Sulla questione, interpellato dal Carlino, è intervenuto lo stesso sindaco, Francesco Zuffi, che ha spiegato: "Innanzitutto ci tengo a chiarire che la situazione è sotto controllo. Stiamo infatti seguendo la questione da tempo, ovvero da ottobre 2024, quando il problema ha cominciato a presentarsi. Abbiamo anche già preso provvedimenti temporanei, mettendo sacchi di sabbia attorno all’impianto del padel per scongiurare problemi nell’immediato. Al contempo – ha proseguito Zuffi – ci siamo già mossi come Comune interessando la Provincia di Modena. Il problema di quest’acqua (che ha invaso anche la pista per mountain bike, ndr), infatti, ha cominciato a presentarsi quando sono stati conclusi i lavori per la circonvallazione, un’opera che, appunto, è stata in carico alla Provincia. Quanto all’acqua meteorica, essa potrebbe essere stata la causa che ha portato alla situazione attuale ma, appunto, dovranno essere fatti approfondimenti su questo assieme alla Provincia, molto probabilmente avvalendoci anche di un incarico ad hoc da parte di professionisti. Una volta individuata con certezza la causa, si andrà a intervenire. Al momento, comunque, l’intervento appare complesso, quindi non sarà immediato perché appunto va prima studiato". L’auspicio del Comune, appunto, è che intervenga anche con fondi propri la Provincia di Modena, in quanto il problema, che prima mai si era verificato, si è presentato in coincidenza dell’ultimazione dei lavori della circonvallazione.

m.ped.